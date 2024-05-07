早知Edwards會有亮眼表現！金塊主帥：更擔心對方其餘球員有發揮

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Anthony Edwards發揮無法擋 Malone更擔心灰狼其他球員站出來
Michael Malone昨（6）日球隊訓練結束後接受了記者採訪，談到灰狼少主Anthony Edwards在系列賽G1就砍下43分，Malone則是相當淡定地說：「他會得到他應該得的分數的。」隨後他也表示更擔心其餘球員有發揮，「但如果你看第三節Mike Conley得到11分，Towns也得到11分，這樣加起來就是22分了，而第四節Naz Reid也7投6中得到14分，這些球員才是我們應該要想辦法去限制住的。」
「如果你再次讓灰狼他們打出像G1下半場那樣的表現，那對我們來說才是問題，我們必須在限制他們空檔時做的更好。所以，我更擔心的是其他人。 」Michael Malone 如此說到。
而雙方系列賽G2即將在今（7）日稍後台灣時間10:00進行，金塊在系列賽第2戰仍舊握有主場、經驗優勢，再加上當家球星Nikola Jokic對比賽的主宰能力，正常來說應擁有較大贏面。但資深球評李亦伸則是認為，灰狼可能會是金塊隊的剋星，看好灰狼奪下2連勝。
李亦伸表示：「理由在於灰狼隊的防守能力、鋒線強度，還有在對位金塊隊球員的身材上都不吃虧，除非金塊隊兩名核心Nikola Jokic、Jamal Murray可以繳出統治級的表現，否則想要支撐金塊擊敗灰狼，可能會有難度。」
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