影／好羨慕！親正妹還要被「壓頭」就範　網友：人生是不公平的！

早知Edwards會有亮眼表現！金塊主帥：更擔心對方其餘球員有發揮

▲Anthony Edwards在次輪系列賽G1的表現相當亮眼，單場狂轟43分，金塊總教練Michael Malone認為 Edwards會得到他應得的分數，但球隊要想辦法限制其餘球員的發揮。（圖／美聯社／達志影像）
▲Anthony Edwards在次輪系列賽G1的表現相當亮眼，單場狂轟43分，金塊總教練Michael Malone認為 Edwards會得到他應得的分數，但球隊要想辦法限制其餘球員的發揮。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

NBA美國職籃丹佛金塊與明尼蘇達灰狼季後賽二輪系列賽的G1，灰狼靠著當家少主「蟻人」Anthony Edwards單場狂轟43分帶領之下，順利在客場搶下開門紅，也使得衛冕軍金塊苦吞本季季後賽第一場的主場敗仗。而金塊主帥Michael Malone稍早接受記者訪問，他談到早就預期Anthony Edwards會有亮眼表現，但他更害怕灰狼的其餘球員有所發揮，並表示「這些球員才是我們要想辦法限制的。」

我是廣告 請繼續往下閱讀

Anthony Edwards發揮無法擋　Malone更擔心灰狼其他球員站出來

Michael Malone昨（6）日球隊訓練結束後接受了記者採訪，談到灰狼少主Anthony Edwards在系列賽G1就砍下43分，Malone則是相當淡定地說：「他會得到他應該得的分數的。」隨後他也表示更擔心其餘球員有發揮，「但如果你看第三節Mike Conley得到11分，Towns也得到11分，這樣加起來就是22分了，而第四節Naz Reid也7投6中得到14分，這些球員才是我們應該要想辦法去限制住的。」

▲明尼蘇達灰狼「新狼王」Anthony Edwards高效率狂砍43分，Jokic按讚稱他是一位不可思議的球員。（圖／美聯社／達志影像）
▲明尼蘇達灰狼「新狼王」Anthony Edwards高效率狂砍43分，Jokic按讚稱他是一位不可思議的球員。（圖／美聯社／達志影像）
「如果你再次讓灰狼他們打出像G1下半場那樣的表現，那對我們來說才是問題，我們必須在限制他們空檔時做的更好。所以，我更擔心的是其他人。 」Michael Malone 如此說到。

而雙方系列賽G2即將在今（7）日稍後台灣時間10:00進行，金塊在系列賽第2戰仍舊握有主場、經驗優勢，再加上當家球星Nikola Jokic對比賽的主宰能力，正常來說應擁有較大贏面。但資深球評李亦伸則是認為，灰狼可能會是金塊隊的剋星，看好灰狼奪下2連勝。

李亦伸表示：「理由在於灰狼隊的防守能力、鋒線強度，還有在對位金塊隊球員的身材上都不吃虧，除非金塊隊兩名核心Nikola Jokic、Jamal Murray可以繳出統治級的表現，否則想要支撐金塊擊敗灰狼，可能會有難度。」

更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

NBA／衛冕軍金塊拉警報！「絕殺王」Murray左小腿拉傷 G2出戰成疑

NBA季後賽／魔術14年來沒贏系列賽！2010年橫掃老鷹　魔獸在陣中

5/6NBA季後賽戰報／Donovan Mitchell挺身而出！魔術慘遭騎士淘汰

NBA季後賽／灰狼3塔接力「車輪戰」！Jokic苦嘆：我需要1個複製人

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生