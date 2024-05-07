NBA季後賽／Brunson砍43分！尼克121:117勝溜馬　系列賽1：0領先

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本場比賽首節尼克開局一哥Jalen Brunson就站了出來，單節攻下10分，Josh Hart也挹注9分，首節打完尼克取得27:24些微領先。第二節輪到溜馬這邊有所表現，Myles Turner單節攻下9分，率領球隊在本節急起直追，單節打出一波31:22攻勢，幫助溜馬半場打完反倒以55:49暫時領先。
易籃再戰後，尼克在第三節開局靠著Josh Hart的出色發揮，打出一波13:7的攻勢，又將比數扳平，迫使溜馬喊出暫停。暫停過後雙方你來我往，尼克隊射手Donte DiVincenzo儘管單節7投6中砍下15分，但溜馬的Myles Turner也持續宰制禁區，並投進壓哨三分球，單節也攻下13分，三節打完溜馬仍舊以87:82領先。
決勝節雙方持續糾纏，尼克一哥Jalen Brunson關鍵時刻再度挺身而出，率隊在終場前3分鐘左右打出一波9:0攻勢，取得4分的些微領先，但溜馬很快回穩，2隊又再度戰成平手。終場前39.4秒，尼克靠著Donte DiVincenzo在外圍把握住機會，飆進關鍵三分，將比分改寫為118:115。
暫停過後Pascal Siakam迅速拿下2分，隨後溜馬並迫使Brunson發生失誤要回球權，但溜馬關鍵時刻被抓進攻犯規，尼克再度要回球權，Brunson也穩穩把握住罰球機會，終場就以4分之差驚險擊敗溜馬，系列賽搶下開門紅。
此役尼克一哥Jalen Brunson全場26投14中，攻下全場最高43分，附帶6籃板6助攻，Josh Hart貢獻24分13籃板8助攻，射手Donte DiVincenzo挹注25分3籃板，前鋒O.G. Anunoby也有13分9籃板4助攻演出。
溜馬方面前鋒Myles Turner全場16投8中，攻下全隊最高23分，Pascal Siakam貢獻19分6籃板5助攻，控衛Tyrese Haliburton此戰進攻慾望不高，僅得到6分8助攻，Aaron Nesmith挹注12分6籃板3助攻，替補上陣的T. J. McConnell得到18分。
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