李亦伸專欄／「過譽之星」Tyrese Haliburton　溜馬要過次輪很難

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Tyrese Haliburton的進攻低迷 與身價、地位不符
對尼克系列賽前，我給系列賽和Tyrese Haliburton下了評論，「如果Tyrese Haliburton對尼克系列賽進攻還是如此低迷，三分不靈，進攻招數有限，關鍵時刻不能衝擊籃下禁區，爭取對位優勢，溜馬會有麻煩。」
溜馬vs.尼克系列賽G1開打，Tyrese Haliburton打了36分鐘，6投2中只得6分、8助攻、3失誤，全隊上場九人最低得分，沒有罰球，溜馬最後117：121被尼克逆轉。
G1發展、走向，一如我給溜馬、Tyrese Haliburton的分析，Tyrese Haliburton的進攻低迷，招數有限，他的表現、關鍵持球和比賽影響力，完全不符他在溜馬的身價和地位。
溜馬輸球當然不是Tyrese Haliburton的問題，但他這個點和領袖角色打成這樣，溜馬想要扳倒尼克，非常困難。
做為季後賽第二輪溜馬第一持球點和核心球星，Tyrese Haliburton不該如此平凡，如此單調，進攻招數除了吃手氣三分球，他幾乎沒有什麼技能和發揮。
評析一個球員，這不是批評，更重要是分析、解讀、理解和定位，溜馬另外兩個核心球員是Myles Turner、Pascal Siakam，只能是爭冠級別球隊第三、第四人。如果Tyrese Haliburton也只能打得像球隊第三、第四人，那麼溜馬不要說今年，未來幾年都很難有上升機會。
溜馬擁有出色板凳和一群充滿活力、功能性角色球員，少了Tyrese Haliburton的領袖表現和帶動性，溜馬只能屈服於尼克強悍防守，並且向Jalen Brunson、Josh Hart兩名紐約硬漢致敬。
系列賽第一場沒拿下太傷 溜馬想要過關很難
現代傳媒過去一年來把TyreseHaliburton捧得太高，吹的太厲害。溜馬應該要擔心，極重要的G1該拿下沒有拿下，反而被尼克扭轉情勢，掌握系列賽主動權和氣勢，這是溜馬最大傷害，接下來可能就更難翻身。
溜馬G1角色球員、板凳全員齊發，打出一場高水準比賽，但Tyrese Haliburton的平凡表現，決勝期碌碌無為，溜馬失去球隊最重要持球點，更沒有打關鍵球的把握性。
這個系列賽Tyrese Haliburton必須打得像一線球星，溜馬才有機會。
現在看來，溜馬想要過關，有點難。
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