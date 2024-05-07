影／好羨慕！親正妹還要被「壓頭」就範　網友：人生是不公平的！

李亦伸專欄／「過譽之星」Tyrese Haliburton　溜馬要過次輪很難

▲球評李亦伸認為，溜馬球星Tyrese Haliburton這樣的控球、聯盟助攻王都過譽，他的表現、能力和比賽影響力，跟他的球星光環、聲量、名氣落差不小。（圖／美聯社／達志影像）
▲球評李亦伸認為，溜馬球星Tyrese Haliburton這樣的控球、聯盟助攻王都過譽，他的表現、能力和比賽影響力，跟他的球星光環、聲量、名氣落差不小。（圖／美聯社／達志影像）

特約作家/李亦伸

季後賽開打，我給溜馬後衛Tyrese Haliburton一個評價：「現代社群誤導太多資訊，像溜馬Tyrese Haliburton這樣的控球、聯盟助攻王都過譽，他的表現、能力和比賽影響力，跟他的球星光環、聲量、名氣落差不小！」而Haliburton甚至還入選2024巴黎奧運美國男籃隊。請大家不要誤會我的意思，Tyrese Haliburton是很棒，也是優質未來控球，但他最多只能算是聯盟二線球星，甚至還是二段末段班，他的進攻、投籃得分都極不穩定，做為溜馬一哥，他必須要打得比Myles Turner、Pascal Siakam兩名鋒線更穩定、更出色、更有帶動性，這才是他的角色、定位。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Tyrese Haliburton的進攻低迷　與身價、地位不符

對尼克系列賽前，我給系列賽和Tyrese Haliburton下了評論，「如果Tyrese Haliburton對尼克系列賽進攻還是如此低迷，三分不靈，進攻招數有限，關鍵時刻不能衝擊籃下禁區，爭取對位優勢，溜馬會有麻煩。」

溜馬vs.尼克系列賽G1開打，Tyrese Haliburton打了36分鐘，6投2中只得6分、8助攻、3失誤，全隊上場九人最低得分，沒有罰球，溜馬最後117：121被尼克逆轉。

G1發展、走向，一如我給溜馬、Tyrese Haliburton的分析，Tyrese Haliburton的進攻低迷，招數有限，他的表現、關鍵持球和比賽影響力，完全不符他在溜馬的身價和地位。

溜馬輸球當然不是Tyrese Haliburton的問題，但他這個點和領袖角色打成這樣，溜馬想要扳倒尼克，非常困難。

做為季後賽第二輪溜馬第一持球點和核心球星，Tyrese Haliburton不該如此平凡，如此單調，進攻招數除了吃手氣三分球，他幾乎沒有什麼技能和發揮。

評析一個球員，這不是批評，更重要是分析、解讀、理解和定位，溜馬另外兩個核心球員是Myles Turner、Pascal Siakam，只能是爭冠級別球隊第三、第四人。如果Tyrese Haliburton也只能打得像球隊第三、第四人，那麼溜馬不要說今年，未來幾年都很難有上升機會。

溜馬擁有出色板凳和一群充滿活力、功能性角色球員，少了Tyrese Haliburton的領袖表現和帶動性，溜馬只能屈服於尼克強悍防守，並且向Jalen Brunson、Josh Hart兩名紐約硬漢致敬。

▲溜馬當家控衛Tyrese Haliburton與主戰中鋒Myles Turner合力砍53分擊退公鹿。（圖／美聯社／達志影像）
▲溜馬當家控衛Tyrese Haliburton在季後賽數據縮小，表現和本季入選明星賽的水準有落差。（圖／美聯社／達志影像）
系列賽第一場沒拿下太傷　溜馬想要過關很難

現代傳媒過去一年來把TyreseHaliburton捧得太高，吹的太厲害。溜馬應該要擔心，極重要的G1該拿下沒有拿下，反而被尼克扭轉情勢，掌握系列賽主動權和氣勢，這是溜馬最大傷害，接下來可能就更難翻身。

溜馬G1角色球員、板凳全員齊發，打出一場高水準比賽，但Tyrese Haliburton的平凡表現，決勝期碌碌無為，溜馬失去球隊最重要持球點，更沒有打關鍵球的把握性。

這個系列賽Tyrese Haliburton必須打得像一線球星，溜馬才有機會。

現在看來，溜馬想要過關，有點難。

更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

NBA季後賽／Brunson砍43分！尼克121:117勝溜馬　系列賽1：0領先

影／李亦伸看好灰狼奪二連勝！預測溜馬4：2尼克　決勝關鍵是這人

李亦伸專欄／尼克在次輪對決「略佔上風」　但我更看好溜馬勝出

李亦伸專欄／Tim Connelly！灰狼、金塊系列賽你必須記住的名字

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生