影／灰狼、金塊G2場上出現「不明物體」！竟是Murray扔出的熱敷袋

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少了Rudy Gobert還被灰狼打爆 金塊眾將士氣全無
此役儘管Rudy Gobert陪產缺陣，但灰狼證明他們仍然是聯盟最佳防守球隊，讓金塊半場只攻下35分為賽季新低，而且兩節打完落後多達26分。金塊明星中鋒Nikola Jokic上半場8投3中，只有8分，雖有6籃板7助攻，但也發生4次失誤；後衛Jamal Murray僅貢獻2分8籃板。
第二節比賽中，Jokic低位單打被Naz Reid連續送出2次阻攻，上半場他就被蓋了3球，擊傷士氣。進入第三節比賽，金塊並沒有改善進攻效率，Murray和Jokic在籃下有連續被蓋，並再次發生24秒進攻違例，團隊進攻對灰狼的防守一籌莫展。
金塊將帥心態失衡 Murray朝場上丟熱敷包
而這樣的比賽內容，似乎也摧毀了金塊將帥的心態，首節Anthony Edwards頂飛Kentavious Caldwell-Pope，讓金塊總教練Michael Malone不爽衝進場內咆哮。但他竟然沒被技術犯規，引起熱議。
次節比賽，場上突然出現不明物體，起初大家還不清楚這個物體是從哪飛出來的，它滑過球場‵差點打中Karl-Anthony Towns的腳。這個物體使得裁判暫時停止了比賽，但後續沒有任何處罰。
比賽繼續進行，後來TNT重播顯示，Murray從金塊板凳席站起來，將熱敷袋扔向裁判Mark Davis的方向。他上半場10投1中得到2分，顯然這樣的舉動顯示了他有多沮喪。
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