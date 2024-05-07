NBA季後賽／灰狼106：80再勝金塊！衛冕軍0：2落後　Towns轟27分

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本場比賽上半場灰狼團隊就展現出強大的搶勝企圖心，靠著Karl-Anthony Towns半場共11投8中，砍下20分帶領之下，打得金塊是灰頭土臉。金塊前鋒Aaron Gordon雖然半場也貢獻15分，但是金塊團隊上半場攻防兩端都有失水準，團隊命中率僅32.6%、三分命中率更是僅有28.6%，也是落後一大主因。對於主場作戰的他們而言，上半場的表現可說是不及格，半場打完灰狼暫時以61:35取得領先。
易籃再戰後，金塊在第三節努力追趕，靠著Nikola Jokic與Jamal Murray合力攻下14分，但是這仍然不足以縮小太多分差，灰狼仍然在內外都有表現，三節打完灰狼仍以82:60取得多達22分領先。
決勝節金塊開局雖然率先打出氣勢，但是灰狼馬上回穩，始終將分差維持在20分左右差距，而金塊這邊還疑似傷了控衛替補Reggie Jackson，可以看見他一拐一拐地回到休息室，後續能否再出賽也要再觀察。而由於雙方分差已拉開至超過20分差距，金塊也早早在3分多鐘就把主力球員換下，終場金塊就以26分之差在主場慘敗，系列賽陷入0:2的劣勢。
此役灰狼中鋒Rudy Gobert因為陪產關係，缺席本場比賽。當家球星Anthony Edwards全場17投11中，攻下27分7助攻，Karl-Anthony Towns則是攻下27分12籃板，後衛Kyle Anderson貢獻6分9籃板8助攻，替補上陣的Naz Reid得到14分。
金塊方面一哥Nikola Jokic全場13投5中，攻下16分，附帶16籃板8助攻，後衛Jamal Murray手感則是相當冰冷，出手18投僅3中，貢獻8分13籃板，Michael Porter Jr.挹注9分5籃板，前鋒Aaron Gordon繳出20分4籃板。
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