快評／灰狼「漏斗戰術」完美限制金塊進攻　Jokic迷失在長人林中

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灰狼在今年季後賽開打之前，就被認為是在陣容上最好對位金塊的球隊，擁有Rudy Gobert和Karl-Anthony Towns、Naz Reid等3名優秀長人的他們，可以很好的對Jokic施加更多防守壓力；而Jaden McDaniels和Anthony Edwards則可以利用身體素質和運動能力很好的影響Jamal Murray的出手，在防守端限制金塊幾乎無解的半場進攻。
灰狼用「漏斗戰術」防守Nikola Jokic Gorodn只打一節好球不夠
在G1灰狼使用「漏斗（funnel）」戰術，讓Rudy Gobert去守Aaron Gorodn，然後將KAT和Naz Reid對位Jokic，如此Gobert將會無視投籃能力差勁的Gordon，去進行協防，同時他的臂展也可以阻止Jokic傳球給Gordon空接灌籃，極大的影響了金塊的半場進攻。
金塊過去不是沒有對上過這種防守戰術的經驗，例行賽對上波士頓塞爾提克以及上一輪洛杉磯湖人都在對抗他們時，長時間使用這種防守，但是效果並不好。以湖人為例，八村壘偏向小前鋒，Jokic在對位上將他完全給打爆，效果不佳。而灰狼無論是Towns、還是Reid都可以在頂防上一定程度的對抗Jokic的力量。
因此這個系列賽，Aaron Gorodn的發揮就至關重要了，他必須有足夠出色的表現，讓灰狼改變防守，金塊才可能脫困。「漏斗」的戰術思維就是要逼迫對方主力得分手傳球，讓場上最差的射手出手，Gorodn如果無法在弱側進球，金塊的進攻就很容易陷入停滯。
今晚儘管Gobert沒打，但金塊首節還是打得很掙扎，全靠Gordon挺身而出，6投5中攻下13分，可是金塊本質上並沒有解決問題，因為Gordon短暫的爆發，不足以讓灰狼改變防守策略，Jokic還是承受很大的防守壓力，只要他不能正常運轉，金塊就沒有勝算。另外，Jokic今晚也打得心浮氣躁，有失水準，他在籃下面對隨時會過來的協防，以及灰狼的「長人林」中，完全迷失了，只有16分。
此役半場打完勝負已定，在首節1分32秒到次節8分21秒，這超過5分鐘的時間裡，金塊居然一分未得，Jamal Murray前10次出手僅有1中，Jokic則前兩節就發生了4次失誤。灰狼從金塊的21次失誤中得到10分，並且利用快攻得到15分。
美國媒體NBA University在半場發文寫道：「這是有史以來最強的半場防守表現，我沒有誇大其詞。」無論同不同意他的話，灰狼都確實打出了一個讓人驚嘆的防守水準，讓去年賽季無解的金塊半場進攻，在這2場、8節的賽事中舉步維艱。
金塊必須防守端做得更好 Tim Connelly打造的灰狼就是針對他們而來
讓金塊得以在2023年奪冠的進攻效率，在這個系列賽被灰狼大大降低了，兩大核心Jokic和Murray被有效限制，而且金塊看起來似乎沒有什麼調整手段。在絕望的海洋中，他們唯一僅剩的浮木，可能就是本季被評價為大幅提升防守了。他們必須壓制灰狼的進攻，讓對方比自己在半場中打得更難受，才有機會取勝，但顯然他們今天沒能做到。
Anthony Edwards今晚繼續打爆金塊所有試圖阻止他的後衛，他的運動能力和壯碩身材，讓他可以擊敗同位置和體型的防守者，而當Gordon過來阻止他時，他又能利用自己的速度，運球擊敗這位金塊最好的防守球員。而Towns則是利用身高，不斷打擊金塊側翼，當Murray換防到他時，Towns就像是前面沒人一樣的在後者面前投籃，他和Edwards 這一場用32投21中的效率，得到54分。
面對運動能力出色、身高臂展都能和自己匹配的灰狼，金塊上一輪在籃板上的優勢不復存在，而過往都是他們錯位單打別人，如今在這個系列賽，卻是Towns、Reid等長人利用體型去攻擊金塊的側翼，這是多麼諷刺。
80：106這就是最後的比數，在系列賽前兩戰金塊的得分都沒有破百，他們被Tim Connelly和Chris Finch兩位球隊的前設計師塑造的新球隊給正面擊敗。偉大的球隊總能找到出路，然後用不同的方式戰勝強大的對手，金塊必須在客場給出回應，如果他們不能，這支潛在王朝球隊恐怕將胎死腹中。
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