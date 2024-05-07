快訊／灰狼麻煩了！Rudy Gobert確定缺陣　離隊「個人因素」曝光

Jokic慘遭Reid賞兩鍋！不用雙塔出馬　「最佳第6人」力壓金塊板凳

▲金塊中鋒Nikola Jokic慘遭Naz Reid賞兩鍋！不用灰狼雙塔出馬，「最佳第6人」力壓金塊板凳全員。（圖／美聯社／達志影像）
▲金塊中鋒Nikola Jokic慘遭Naz Reid賞兩鍋！不用灰狼雙塔出馬，「最佳第6人」力壓金塊板凳全員。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

Jokic慘遭Reid賞兩鍋！以1：0領先系列賽的明尼蘇達灰狼，今（7）日面對丹佛金塊，即便在缺少雙塔之一的Rudy Gobert，仍狠狠的以106：80大比分擊敗金塊。榮獲「最佳第六人」的Naz Reid扮演關鍵X因子，甚至在比賽中連續賞了金塊明星中鋒Nikola Jokic兩次火鍋，幾乎僅和Nickeil Alexander-Walker兩人就碾壓金塊板凳全員表現。

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Naz Reid扮演關鍵X因子　有效壓制Nikola Jokic

儘管Rudy Gobert陪產缺陣，灰狼還是展現出驚人的防守能力，讓金塊半場只拿下35分，以及全場攻下80分都是本賽季新低。事實上，Jamal Murray已多次在湖人系列賽發生手感冰冷的狀況，本役全場只攻下8分，總共18投3中，命中率是慘澹的1成67。

但最讓人訝異的是，在灰狼缺少內線雙塔之一的情況下，Naz Reid在進攻、防守兩端都繳出完美表現，全場攻下14分、5籃板，外線8投4中，更重要的是他單場貢獻了4個阻攻，並只吞下1次犯規，有效地壓制了Nikola Jokic在禁區的宰制

其中，第二節比賽中，Nikola Jokic獲得低位單打Naz Reid機會，結果連續被蓋了2次火鍋，最後的勾射嘗試也沒能命中。Nikola Jokic雖然還是拿下16分、16籃板、8助攻，但總共13投5中，命中率僅有3成85，相比過往動輒5成以上的命中率，有相當大的落差，並且還發生了4次失誤。

Naz Reid獲選最佳第六人　力壓金塊板凳

金塊本場比賽落敗關鍵之一，便是和灰狼的板凳深度差異，金塊全體板凳只拿下23分，雖然和總教練Michael Malone調度有關，但全員只有Justin Holiday拿下二位數分數，反倒是灰狼的Naz Reid、Nickeil Alexander-Walker兩人都分別拿下14分。

值得一提的是，Naz Reid先前在2023-24賽季年度最佳第六人票選中，面對競爭者沙加緬度國王隊後衛Malik Monk、密爾沃基雄鹿隊的前鋒Bobby Portis，驚險以10分、兩票差距，獲選本賽季的最佳第六人，成為史上第3位未經選秀而獲得該獎項的球員。

Naz Reid小檔案：

  • 位置：中鋒
  • 國籍：美國
  • 出生年月日：1999年8月26日（24歲）
  • 登錄身高：6英尺9英寸（2.06公尺）
  • 登錄體重：264英磅（120公斤）
  • 大學：路易斯安那州立大學 (2018–2019)
  • NBA選秀：2019年 / 選秀落選
  • NBA生涯：明尼蘇達灰狼（2019-2024）

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