百想大賞修羅場！宋慧喬、宋仲基離婚4年終於要同場 表情成亮點
南韓戲劇圈盛事、第60屆百想藝術大賞頒獎典禮，台灣時間今（7）日下午4點舉行，星光大道提前約2小時登場，本屆必看亮點有「雙宋」宋慧喬、宋仲基於離婚後首度同場，以及以話題劇《淚之女王》四度提名最佳男演員的金秀賢，能否打敗4位勁敵，再度拿下一座視帝獎，萬眾矚目。
記者楊穎軒／綜合報導
宋慧喬和宋仲基離婚4年多來，從來沒有在公開場合同台，今天的百想大賞，宋慧喬將擔任頒獎嘉賓，而她的前夫宋仲基則是以《禍亂：地下秩序》坐在電影部門最佳男配角入圍者的位置上，兩人同場不同台勢必成為八卦焦點，其他頒獎人還有李俊昊、張基龍、千玗嬉、朴恩斌、柳俊烈、湯唯、導演朴贊郁、林智妍、金鍾國、文相敏等人。
電視部門最佳男演員堪稱死亡之組，憑非典型財閥愛情劇《淚之女王》角逐的金秀賢，對上《戀人》南宮珉、《MOVING 異能》柳承龍、《少年時代》任時完和柳演錫《運氣好的日子》，金秀賢在劇中演活入贅女強人家族的首爾大學法律系高材生，帥氣和呆萌特質兼具，魅力逼人，而女主角金智媛沒有入圍視后，被觀眾視為遺珠。
本屆百想藝術大賞主持人，依然由去年的女神裴秀智、男神朴寶劍、國民MC申東燁接下重任，這是3人第六度共同主持百想大賞，堪稱「百想鐵三角」。第60屆百想藝術大賞頒獎典禮於5月7日下午5點（南韓時間）在首爾江南區Coex舉辦。
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