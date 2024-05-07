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百想紅毯／李到晛當兵到一半「跑來走星光大道」！穿軍服敬禮搶獎

▲當兵中的李到晛今年以《破墓》入圍「第60屆百想藝術大賞」的「電影部門」最佳男新人，他穿著軍服現身紅毯敬禮。（圖／翻攝PRIZM）
▲當兵中的李到晛今年以《破墓》入圍「第60屆百想藝術大賞」的「電影部門」最佳男新人，他穿著軍服現身紅毯敬禮。（圖／翻攝PRIZM）

記者陳雅蘭／綜合報導

南韓一年一度影視盛典「第60屆百想藝術大賞」今（7）日在首爾三成洞COEX D館舉辦，星光大道於台灣時間下午2點15分開始，典禮4點登場，主持人為申東燁、秀智、朴寶劍。目前當兵中的李到晛似乎跟軍隊請假，他穿著軍服現身紅毯，掀起討論。

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▲▼李到晛跟女友林智妍都會出席今晚典禮，勢必掀起熱議。（圖／翻攝PRIZM）
▲▼李到晛跟女友林智妍都會出席今晚典禮，勢必掀起熱議。（圖／翻攝PRIZM）
▲▼李到晛跟女友林智妍都會出席今晚典禮，勢必掀起熱議。（圖／翻攝PRIZM）
 
李到晛去年因為參演戲劇《黑暗榮耀》走紅，還跟劇中反派林智妍交往，深受粉絲喜愛，演藝事業起飛之際，他卻選擇入伍從軍，令粉絲感到不捨。

李到晛這次憑藉熱門電影《破墓》入圍「電影部門」的最佳男新人，他疑似跟部隊請假出席典禮，穿著軍服站在星光大道上敬禮，逗趣場面讓攝影記者拍不停。此外，他的女友林智妍以《有院子的家》入圍本屆「最佳女主角」，今晚也會出席典禮，情侶檔以不同形式碰面，勢必成為今晚亮點之一。

今年紅毯走「馬拉松快速路線」，藝人現身後僅會站定C位給記者拍照，再移動到右邊一步比出Ending pose做結尾，沒有訪問亦沒有跟粉絲的互動環節，十分簡潔。

▲《黑暗榮耀》CP林智妍（左）、李到晛的早午餐約會，被Ｄ社讀者目擊、爆料。（圖／林智妍、李到晛IG）
▲《黑暗榮耀》CP林智妍（左）、李到晛戀愛ING。（圖／林智妍、李到晛IG）
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