報稅注意！這10種保費可列舉節稅、每人2.4萬 遇這情況不能扣除
申報綜合所得稅在列舉扣除額時，列舉保費也能有節稅效果！財政部表示，人身保險費包含壽險、健康險等皆可列舉扣除額，但車險、火險、責任險等產險不可扣除。此外，每人扣除上限24000元，被保險人與要保人必須在同一申報戶內才可列舉。倘若已經從保險中獲得補償，也不得再列舉扣除。
記者魏妤庭／台北報導
財政部指出，保險費也能列舉扣除稅，不過，僅限於人身保險費，像是壽險、健康險、傷害險、年金險、勞工保險、就業保險、軍公教保險、農民保險、學生平安保險、國民年金保險等10種保費可列舉，每人每年上限24000元，但以被保險人計算。因此，若屬於產險類別，如車險、火險、責任險等，就不可扣除。若已領取保險理賠的醫療費用，因已從保險中獲得補償，也不得再列舉扣除。
此外，財政部表示，被保險人與要保人必須在同一申報戶內，舉例來說，甲是要保人，他的母親是被保險人，但母親由弟弟申報扶養，甲沒有申報扶養母親，就不能扣除這筆保險費。弟弟雖申報扶養，但母親的保險費不是由他支付，所以也不能扣除。
除了人身保險費外，財政部表示，全民健保費也可列舉，包含補充保險費、核實認列且無金額限制，以被保險人眷屬身分投保者，不必與被保險人在同一申報戶內。舉例說明，甲是被保險人，他父親健保依附在他身上，父親由弟弟申報扶養，甲沒有申報扶養父親，不能扣除這筆保險費。弟弟申報扶養，雖然父親的健保是甲的眷屬身分投保，但仍可扣除。