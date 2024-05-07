台北公寓老又臭？爬樓梯4樓「看房要排隊」　當晚4組下斡旋搶著買

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原PO日前在PTT發文，表示周末房仲帶看台北景美萬隆一帶老公寓，而且是鄉民最愛嫌、5樓公寓中的4樓，未料才走到轉角就已經可以看到帶看人潮排隊進去，細看物件為28坪3房型，沒有面公園美景，雖然位在住三，但未來都更希望不高，加上沒帶裝潢，不過邊間採光還行。
結果原PO看房離開當晚，房仲告知已經收到4組人馬下斡旋，要先比價格，要是隔天晚上沒談成，再問他有沒有意願參戰。他好奇發問，大家都說台北公寓又老又臭，等都更只比中樂透簡單一點，怎麼還是一堆人要搶。
他也透露，看這種老公寓的 ，青壯年還不少，問到「難道4樓沒人要、年輕人不買公寓、沒人要追垃圾車」，這些在台北都不成立嗎。貼文引發討論，不少買房過來人一針見血，都點出其中關鍵，那就是「便宜治百病」。
也有人分享，前陣子看中正國中學區、4米巷公寓，單價開到每坪120萬也是一堆人排隊看房，因為他還還沒結婚，沒考慮學區就沒參戰，結果物件當天就賣掉。過來人感慨，台北市正常物件，只要不高於實價登錄，幾乎就是秒殺了，因為光是台北市這個地理位置就夠了。
台北市新成屋成交均價破111萬 最猛凶宅也很搶手
根據《樂居網》資料顯示，台北市近一年平均成交單價為每坪91.79萬元，房價漲幅達8.56%，新成屋成交單價則為每坪111.79萬元。台北市各行政區中，近年平均成交單價每坪低於80萬元的，只有北投區79.44萬元、萬華區69.34萬元及文山區67.34萬元。相較室內坪數14~15坪的預售小宅總價動輒2000萬元以上，房價相對平實的公寓產品就很受歡迎。
而有「台北最猛凶宅」之稱的錦新大樓39年來至少出了26條人命，儘管「凶宅」聲名狼藉，但錦新大樓的買氣依舊十分暢旺，近1年計有24筆實價登錄資料，平均每月至少2筆交易，推算租金投報率落在3%至5%，十分亮眼。錦新大樓憑什麼買氣超夯？馨傳不動產智庫執行長何世昌分析，5字總結就是「便宜治百病」。