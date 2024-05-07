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台北公寓老又臭？爬樓梯4樓「看房要排隊」　當晚4組下斡旋搶著買

▲台北市預售屋單價屢屢破百萬，房價相對平實的公寓很受歡迎，就算是要爬樓梯的老舊4樓公寓，看房也要排隊。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲台北市預售屋單價屢屢破百萬，房價相對平實的公寓很受歡迎，就算是要爬樓梯的老舊4樓公寓，看房也要排隊。（示意圖／記者徐銘穗攝）

記者徐銘穗/綜合報導

現在人不喜爬樓梯、追垃圾車，都想住有電梯及管理的大樓或華廈，但在全國房價所得比最高達15.71倍的台北市，老公寓卻相當吃香！一名購屋者分享參觀景美4樓老公寓看房要排隊，當晚房仲還通知已有4組下斡旋要比價，讓他驚呆：「不是說年輕人不買公寓，4樓沒人要嗎？」內行人5字戳中關鍵，那就是「便宜治百病」。

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台北要爬樓梯4樓老公寓　一堆人要搶

原PO日前在PTT發文，表示周末房仲帶看台北景美萬隆一帶老公寓，而且是鄉民最愛嫌、5樓公寓中的4樓，未料才走到轉角就已經可以看到帶看人潮排隊進去，細看物件為28坪3房型，沒有面公園美景，雖然位在住三，但未來都更希望不高，加上沒帶裝潢，不過邊間採光還行。

結果原PO看房離開當晚，房仲告知已經收到4組人馬下斡旋，要先比價格，要是隔天晚上沒談成，再問他有沒有意願參戰。他好奇發問，大家都說台北公寓又老又臭，等都更只比中樂透簡單一點，怎麼還是一堆人要搶。

▲網友貼出多組看房照，感嘆40年的房子、開價6千萬，買氣依然熱烈。（圖／翻攝自「買房知識家 A你的Q」）
▲今年初也有網友貼出多組看房照，感嘆台北市40年的老房子、開價6千萬，買氣依然熱烈。（圖／翻攝自「買房知識家 A你的Q」）
他也透露，看這種老公寓的 ，青壯年還不少，問到「難道4樓沒人要、年輕人不買公寓、沒人要追垃圾車」，這些在台北都不成立嗎。貼文引發討論，不少買房過來人一針見血，都點出其中關鍵，那就是「便宜治百病」。

也有人分享，前陣子看中正國中學區、4米巷公寓，單價開到每坪120萬也是一堆人排隊看房，因為他還還沒結婚，沒考慮學區就沒參戰，結果物件當天就賣掉。過來人感慨，台北市正常物件，只要不高於實價登錄，幾乎就是秒殺了，因為光是台北市這個地理位置就夠了

台北市新成屋成交均價破111萬　最猛凶宅也很搶手

根據《樂居網》資料顯示，台北市近一年平均成交單價為每坪91.79萬元，房價漲幅達8.56%，新成屋成交單價則為每坪111.79萬元。台北市各行政區中，近年平均成交單價每坪低於80萬元的，只有北投區79.44萬元、萬華區69.34萬元及文山區67.34萬元。相較室內坪數14~15坪的預售小宅總價動輒2000萬元以上，房價相對平實的公寓產品就很受歡迎。

而有「台北最猛凶宅」之稱的錦新大樓39年來至少出了26條人命，儘管「凶宅」聲名狼藉，但錦新大樓的買氣依舊十分暢旺，近1年計有24筆實價登錄資料，平均每月至少2筆交易，推算租金投報率落在3%至5%，十分亮眼。錦新大樓憑什麼買氣超夯？馨傳不動產智庫執行長何世昌分析，5字總結就是「便宜治百病」。

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