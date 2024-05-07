KID公布2寶性別！笑稱要放生兒子木木 嗨喊：「我有女鵝了」
KID（林柏昇）上月宣布老婆「東區妹仔」懷上二胎，今（7）日在社群平台上興奮地宣布二寶性別是「女生」，更在文中多次寫下「我有女鵝了～」，更笑說要放生兒子木木，完全掩飾不住內心滿滿的喜悅心情。
記者張一笙／綜合報導
KID今日在臉書上宣布喜訊：「『好』事發生，我有女鵝了我有女鵝了～好開心好嗨心～～我有女鵝了～我有女鵝了～～哈哈哈哈⋯女鵝女鵝我來嚕～～～我要開始買裙子髮箍粉紅的鞋鞋～～哇哈哈哈哈哈哈哈哈～～」並曬出一家3口在家玩性別派對的小短片，只見KID與老婆東區妹仔接吻後同時戳破氣球，炸出一堆粉紅色小球，讓KID十分興奮。
喜獲女兒的KID還開玩笑表示要放生兒子木木：「木木開始放生，喔耶喔耶！」KID表示已經想好女兒的名字：「我要叫她朵朵，因為跟我一樣跟木木一樣都有木，媽媽名字有個芸，芸朵芸朵。」並表示「野人家」有大太陽、有樹木、有雲、有花朵。
KID最後再一次強調「欸！我有女鵝了，哈哈哈哈哈哈哈哈哈！」讓不少粉絲都在留言處笑說：「木木要失寵了！」、「爸爸都喜歡女兒，木木糟了！」、「還沒出生就開始偏心！
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