全聯母親節發錢了！「結帳多一步驟」賺40元購物金　領取秘訣先收

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依照《NOWnews》記者APP顯示的頁面可以看到，只要到門市累積消費金額達500元，且累積消費次數達1次，加上使用全支付付款，即可獲得400元福利點數，也就是可用於消費折抵40元，相當於到全聯門市消費一次，且結帳前記得出示APP條碼，即達成任務條件，還可享有抽10萬福利點的抽獎機會，相當於購物可折抵1萬元。
不過每月平均到店消費2次的會員，和每天都到門市消費的會員，所收到的福利任務也會有所不同，全聯行銷部協理劉鴻徵表示：「不同分群給予不同任務，讓每位會員都有最適合自己的任務門檻，人人都有機會抽最大獎10萬福利點機會」
🟡PX Pay「個人化專屬福利任務」參加方式：
◾活動日期：5/1~5/31
◾活動方式：PX Pay會員結帳登入會員，完成3項個人化任務，包括線下消費頻次、消費金額、使用全支付
🟡福利任務闖關秘訣：
◾如何累積「線下消費頻次」：當月於全聯實體門市消費結帳完成一筆，即算一次消費頻次，採累積計算次數；如有交易於當月退貨，則扣除當月累積消費頻次。
◾如何累積「線下消費金額」：當月於全聯實體門市消費結帳完成，依據發票金額累積線下消費金額；當月如有交易退貨，則扣除當月累積累積金額。
◾如何累積「使用全支付次數」：當月於全聯實體門市消費使用全支付完成結帳，且發票金額大於0元，即算一次使用全支付；當月如有全支付交易退貨，則扣除累積次數。
◾如何累積「線下消費指定品類」：當月於全聯實體門市購買任務指定商品，依據發票該任務指定商品數量累積，不包含贈品；當月若有指定品類退貨，則扣除退貨指定品類個數。
全聯表示針對觀察消費者習慣，透過數據資料做演算，客製化設計「個人化專屬福利任務」並直接顯示在PX Pay APP上，讓每一位會員都能主動參加。並且未來將規劃擴大範圍，包括線上使用小時達、隔日達或APP內瀏覽行為等，將推出更多任務鼓勵會員挑戰，進而有效提升消費者與全聯全方位的互動與黏著度。
此外，本週末迎接溫馨母親節，不過婆媽最關心的菜價，卻因為連日豪雨衝擊，導致菜價飆漲，全聯配合台北市整府啟動蔬菜平價措施，於227間雙北門市推出8款蔬菜限定優惠，包括紅蘿蔔、馬鈴薯、杏鮑菇等都有優惠；家樂福則是8日起，推出冰鮮鮭魚輪切每100G優惠價59元，還有小白菜、青江菜、油菜通通22元一包，優惠品項一次看。