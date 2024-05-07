百想／李到晛拿獎猶豫1秒不管了：謝謝我女友智妍 下台慌張迷路
南韓一年一度影視盛典「百想藝術大賞」今（7）日來到第60屆，典禮台灣時間4點開始，本屆「電影部門」的最佳男新人由《破墓》李到晛拿下，他上台發表感言時，除了感謝家人，還不忘補充唱名坐台下的女友林智妍，引起全場尖叫連連。
記者陳雅蘭／綜合報導
李到晛透露今早跟軍隊請假趕來，一上台就喊「必勝」，他直言《破墓》不好拍，感謝導演給予指教，結果李到晛時間拖太久，笑說：「時間快到，抱歉我講快一點！」保證會努力拍戲，講到語無倫次。
雖然很緊張，但李到晛不忘感謝爸爸、媽媽、弟妹，他講完家人後猶豫幾秒，決定豁出去補充說「女友」，他表示：「智妍！謝謝妳！」李到晛滿滿的「男友力」，讓全場觀眾尖叫不斷。
李到晛發表完感言要下台時，竟在台上大迷路，不知道要從那邊離開，真摯逗趣的模樣再笑翻全場。
本屆「電影部門」最佳男新人入圍者包含：《貴公子》金宣虎、《Big Sleep》金英成、《破墓》李到晛、《滿分之一秒》朱鐘赫、《禍亂：地下秩序》洪思彬。
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