電價調漲推升房價、房租！5成民眾不買房　房仲公會急了：是警訊

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根據全聯會今（7）發布「電價調漲對房價的影響」調查結果，58.4%認為物價將上漲5~10%、28.7%認為將漲10%以上；46.6%認為房價將上漲5~10%、33.4%將上漲10%以上；53.7%認為房租將上漲5~10%、24.3%認為將上漲10%以上。
在購屋意願部分，上季總統大選後的民調可能會啟動購屋民眾有38.1%、會啟動有14.3%；本次調查可能會啟動購屋的民眾降低至26.1%、會啟動也降至9.4%，整體較上季減少17.1%；不打算購屋的比例也較上季增加16.2%，來到54.6%。
中華民國房仲全聯會理事長王瑞祺直言：「各年齡層購屋意願同步下降，對交易市場來說是一項警訊！」王瑞祺認為，在看漲房價的前提下，民眾購屋行動轉為觀望，即便是購屋能力較強的40歲以上民眾，購屋意願也較上季減少10~13%，可進一步觀察今年6月的買賣移轉登記棟數，用以證實電價調漲對購屋意願的影響。
87%認為物價恐上漲逾5% 投資置產比例下修
從民調數據來看，合計約有87%民眾認為電價調漲後，物價將上漲逾5%。房仲全聯會不動產智庫總會長林金雄表示，過去認為購買不動產對抗通膨的效應，在此次調查中並未顯現，而且購屋目的中「投資置產」的比例為12.4%，比上季還小減1.2%，顯見民眾對於電價上漲帶動房價上漲的憂慮甚深，暫且觀望。
網路地產王總經理陳韻如則表示，本次調查最特別的是各年齡層及北中南東各地的調查結果顯示高度一致性，意謂民眾對於電價上漲之後的焦慮是全體全面的，住家電價上漲的幅度雖有限，但關聯效應影響所及範圍很大，期待新政府能提出穩定物價的有效政策，降低民眾的生活憂慮。
中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會4月23日針對「電價調漲對房價的影響」進行網路民調，截至28日止，總計回收有效問卷2173份。