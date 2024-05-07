百想／遺作《鬼夢遊》奪獎！李善均現身典禮惹鼻酸 導演感性致意
百想藝術大賞今（7）日在首爾盛大舉辦，現場眾星雲集，其中已故影星李善均的遺作《鬼夢遊》、《浪漫特攻隊》皆入圍最佳劇本獎，最後由《鬼夢遊》拿下，導演柳在宣也在發表感言時特別感謝他，隨著背後的大螢幕上出現李善均的臉，也忍不住讓全場鼻酸，現場氣氛肅穆沈重。
記者吳昕蓓／綜合報導
《鬼夢遊》奪下最佳劇本獎，導演柳在宣人在美國無法出席，但仍以信件寫下感言，並由工作人員代為上台領獎致詞，柳在宣的信件中寫道，感謝為電影付出的男女主角，「尤其是帶來帥氣的演技的鄭有美與李善均演員，真的很謝謝。」大螢幕上也出現李善均所演出的片段，鏡頭拍到台下的鄭有美，她也露出哀傷笑容，十分令人不捨。
事實上，《鬼夢遊》為恐怖驚悚片，是柳在宣首部商業電影，講述賢秀（李善均飾）和秀珍（鄭裕美飾）原本是對幸福的新婚夫婦，某天丈夫卻開始夢遊，會喃喃自語地說著：「有人進來了。」讓秀珍害怕孩子會被傷害，也跟著無法入眠，夫妻倆為了解開謎題，決定一同攜手努力，兩人在片中有不少對手戲，該電影入選坎城影展「國際影評人周」肯定，於去年（2023）在韓國上映。
《鬼夢遊》在韓國上映首日奪得單日票房冠軍，擊敗《奧本海默》，更拿下周末票房冠軍，該片法國發行代表Manuel Chiche更表示：「該片將黑色幽默、恐怖及一對夫妻的危機融合得非常到位，柳在宣導演初次執導便能獲得這樣的成果無疑是韓國電影所給予的最好的事。」獲得外界好評。
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