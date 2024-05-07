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百想／南宮珉拿2024視帝！《淚之女王》金秀賢《異能》柳承龍輸了

▲南宮珉憑藉《戀人》打敗《淚之女王》金秀賢跟《Moving異能》柳承龍，成為今年「百想藝術大賞」視帝。（圖／翻攝PRIZM）
▲南宮珉憑藉《戀人》打敗《淚之女王》金秀賢跟《Moving異能》柳承龍，成為今年「百想藝術大賞」視帝。（圖／翻攝PRIZM）

記者陳雅蘭／綜合報導

南韓一年一度影視盛典「百想藝術大賞」今（7）日來到第60屆，典禮台灣時間4點開始，由申東燁、秀智、朴寶劍連莊擔任主持人。本屆「電視部門」最佳男主角競爭激烈，最後由《戀人》南宮珉打敗《淚之女王》金秀賢跟《Moving異能》柳承龍，封2024年視帝。

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▲柳演錫（左起）、柳承龍、金秀賢、南宮珉、任時完是今年「百想藝術大賞」電視部門的視帝入圍者。（圖／翻攝PRIZM）
▲柳演錫（左起）、柳承龍、金秀賢、南宮珉、任時完是今年「百想藝術大賞」電視部門的視帝入圍者。（圖／翻攝PRIZM）
這次「最佳男主角」的入圍名單堪稱「終極死亡之組」，其中最受矚目的為《淚之女王》金秀賢跟《Moving異能》柳承龍2位大咖，巧的是他們在劇中，同樣都有因為面臨失去妻子痛哭的橋段，哭到滿臉淚水鼻涕的畫面，動容不少觀眾，可惜最後還是輸給《戀人》南宮珉。

南宮珉上台時，他的「螢幕情侶」安恩真也很激動，她深情看著台上的南宮珉發表感言；而入圍「百想藝術大賞」3次最佳男主角的南宮珉，這次4度入圍竟碰上強勁對手金秀賢、柳承龍，他原以為這次又會「槓龜」，沒想到竟成功封視帝，他幽默表示：「之前來到這裡，觀禮完就走了，今天可以上台，心情滿好的！」離開時他笑得非常燦爛，看得出來落獎3次終於拿獎的好心情。

本屆「電視部門」最佳男主角入圍者包含：《淚之女王》金秀賢、《戀人》南宮珉、《Moving異能》柳承龍、《運氣好的日子》柳演錫、《少年時代》任時完。

「第60屆百想藝術大賞」完整得獎名單可「點此」觀看。

▲《戀人》女主角安恩真看到夥伴得獎，相當感動。（圖／翻攝PRIZM）
▲《戀人》女主角安恩真看到夥伴得獎，相當感動。（圖／翻攝PRIZM）
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