百想／《假面女郎》廉惠蘭奪女配！林智妍頒獎「鏡頭秒切李到晛」
百想藝術大賞今（7）日在首爾盛大舉辦，現場眾星雲集，「電影部門」的最佳男新人由李到晛拿下，他發表感言時特別提到台下的女友林智妍，立刻讓全場沸騰，而林智妍頒發「電視部門」女配角獎時，一上台現場也立刻尖叫聲連連，一身鵝黃色禮服的造型美翻全場，女配角獎最後由《假面女郎》廉惠蘭奪下。
記者吳昕蓓／綜合報導
李到晛上台領新人獎時，不忘放閃林智妍，直接點名女友，引起台下一陣尖叫，換到林智妍上台頒發「電視部門」女配角獎時，導播更直接把鏡頭切到李到晛，他一開始還沒有意識到，在螢幕上的表情一臉茫然，後來發現後忍不住笑出來，再度讓現場氣氛沸騰。
「電視部門」女配角獎由廉惠蘭拿下，她在《假面女郎》飾演瘋狂母親，精湛演技令人驚艷，讓許多觀眾恨到牙癢癢，她也發表感言致謝，「先是向一起入圍的演員表達尊敬，我透過《假面女郎》獲得很多的稱讚，但這都是遇到最棒的工作人員才辦得到，謝謝大家讓我經驗了魔法般的瞬間」，她向工作人員道謝，為她打造老人妝，以及華麗真實的片場。
本屆「電影部門」最佳女新人入圍者包括，姜末今《壞媽媽》、申東美《歡迎回到三達里》、廉惠蘭《假面女郎》、李姃垠《運氣好的日子》、朱珉炅《摸心第六感》，最後由廉惠蘭擊敗其他勁敵奪得大獎。
「第60屆百想藝術大賞」完整得獎名單可「點此」觀看。
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