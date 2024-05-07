百想／《破墓》金高銀奪影后！湯唯3語言切換頒獎 畫面微博瘋傳
60屆百想藝術大賞今（7）日在首爾盛大舉辦，現場眾星雲集，電影《破墓》為電影部門最大贏家，一共抱回最佳導演、女主角、男新人、藝術獎（音效）4項大獎，其中女主角金高銀在片中跳大神的橋段令人驚艷，她在致詞時也透露，很慶幸能遇到如此幸福的劇組，而頒發獎項的中國演員湯唯也一連切換英、中、韓3種語言，在微博上掀起熱議。
記者吳昕蓓／綜合報導
湯唯去年（2023）以《分手的決心》榮獲影后，本屆擔任最佳女主角頒獎人，她以露肩紫色禮服現身，氣質典雅性感，更在致詞時自由切換中、英、韓3種語言，她透露：「2005年，我生平第一次出國，我所去的地方是韓國光州戲劇節，我作為舞台劇演員見到了韓國觀眾，2009年，我在西雅圖遇到了安娜，從此我與韓國電影結緣，2011年，我跟著《晚秋》第一次登上了百想的領獎台，去年，又因為《分手的決心》 ，我再次來到了百想，得到了獎。」獲得全場掌聲。
本屆影后由《神鬼海底撈》廉晶雅、《金派特攻隊》羅美蘭、《破墓》金高銀、《浪漫特攻隊》李荷妮、《鬼夢遊》鄭有美角逐，最後由金高銀抱回大獎，她也是繼沈恩敬、全鍾瑞之後第三位90後的影后，金高銀上台過程中忍不住嘴角笑意，致詞時卻不禁哽咽：「首先可以給我這麼珍貴的獎項，非常謝謝，導演讓我演出花林，我要最先感謝您！」
金高銀感性表示：「想到《破墓》，我就會回想起很開心的拍片現場，去年一整年當中就我個人來說，真的很辛苦、很痛苦，雖然是這樣的一年，很慶幸的是遇到很棒的拍片現場！這對我來說很療癒、很開心。」她直言自己總是以感恩的心在工作，更感謝劇組、父母和摯友，「我永遠愛你們！」
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