百想／李荷妮復出封視后！產後半年就吊鋼絲 告白女兒：我愛妳
第60屆百想藝術大賞今（7）日在首爾盛大舉辦，現場眾星雲集，「電視部門」最佳女主角的競爭激烈，最後由《夜晚盛開的花》李荷妮奪下視后寶座，該劇為李荷妮產後復出所拍攝的首部電視劇，她發表感言時也有感而發：「過程非常辛苦，卻也很難停下來不繼續拍。我想這輩子大概再也不會再做這麼累的事了。」
記者吳昕蓓／綜合報導
本屆視后由《壞媽媽》羅美蘭、《戀人》安恩真、《車貞淑醫生》嚴正化、《夜晚盛開的花》李荷妮、《有院子的家》林智妍角逐，最後由李荷妮奪下最佳女主角，她在產後6個月就開拍《夜晚盛開的花》，開播以來收視節節攀升，她也透露自己才剛生完孩子就要吊鋼絲飛簷走壁，甚至揮舞刀劍打鬥其實很辛苦，「在別人眼中是非常瘋狂的事」，直言這輩子不會再做這麼累的事。
李荷妮也坦言，結婚生子後，要兼顧演藝事業變得更加困難，特別感謝老公一直支持著她，透露《夜晚盛開的花》是她生涯轉折的作品，「我認為尋找夢想是很自私的一件事。我在想自己是不是一個自私的人，感謝支持我尋夢的老公。也感謝即使媽媽不在身邊，也好好長大的女兒。透過妳，我體會了截然不同的人生，活得很熱烈，非常謝謝妳，我愛妳。」
事實上，李荷妮擁有173公分的高挑身材，不僅是首爾大學碩士畢業，更是2006年韓國小姐冠軍、2007年環球小姐第4名，她還出身名門，爸爸是高官、媽媽則是教授，人生經歷攤開幾乎可以說是人生勝利組，但她卻比任何人都努力，經常接演動作片、喜劇，本次榮獲視后，也被認為是實至名歸。
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