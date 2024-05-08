百萬YouTuber變太正遭疑整型！魚乾揭「做了5事」：錢是一定有花
Youtuber魚乾在2012年創立了頻道，影片題材從遊戲實況到後來拍攝旅遊、美食開箱等生活類內容，頻道累積破百萬訂閱，她甚至還跨足音樂圈，至今已發行10首單曲，獲得許多粉絲的喜愛與支持。不過，近日魚乾曬出自己的自拍照，整個人明顯瘦了許多，讓不少網友都認不出來是她，紛紛驚喊「也變太正！」在網路上引起烈討論，甚至還有網友質疑她整形，讓魚乾本人也出面發聲回應。
記者洪生儒／綜合報導
魚乾最近在IG上發文曬出兩張自己對鏡子自拍的照片，從照片中可以看到她整個臉明顯瘦了很多，身形跟四肢也是比過去纖細不少，彷彿變成了另一個人，引起網友關注。還有網友在Dcard上以「魚乾也變太正」為題發文，表示自己一直都知道魚乾有在飲控跟運動，但原PO看到魚乾新的自拍照真的有被驚艷，忍不住驚呼：「這也變太正了！」
不過，魚乾也因為整體的變化太大，在網路上引起不小討論，也遭到不少網友質疑她有「進廠維修」，網友們紛紛留言表示：「怎麼覺得五官不一樣了」、「看不出來這是魚乾，變瘦不會變長相啊…」、「我覺得真的變好看了！微整在現今社會應該是不意外的事」、「之前就有變瘦了，但五官好像的確有不一樣」、「懂的都懂...現代科技」、「明顯就是科技的力量吧！」
針對網友質疑整形一事，魚乾也透過IG限時動態發聲闢謠，魚乾直接表明自己「沒有削骨、抽脂、填充、任何開刀整形！」並透露自己有做過「打一次電波、打幾次雷射、飲控將近一年、居家廢物運動、學習化妝。」魚乾也向那些質疑她的人喊話，「錢是一定有花，但沒有的就是沒有，感謝大家的討論！」
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