快訊／暴雨下到入夜！台中、台南10縣市「大雨特報」 防雷擊強風
（更新時間13:20）今天（8日）東北季風逐漸增強，迎風面的東半部局部地區斷斷續續有短暫陣雨，且降雨明顯，晚上東北部地區有較大雨勢出現的機率，而北部地區雲量較多，在大臺北山區偶有零星飄雨，其他地區則為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，尤其中南部山區降雨較明顯，有較大雨勢發生的機率，中央氣象署已發大雨特報，降雨將持續到入夜。
記者鍾怡婷/綜合報導
今（8日）對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署提醒臺中以南及東半部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石。
🟡降雨警戒範圍
大雨：臺中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、臺南市山區、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣山區、花蓮縣山區、臺東縣山區
持續時間：8日下午至8日晚上
氣象專家吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄指出，今天微弱鋒面快速掠過，北海岸、東半部雲量略增，且有「局部短暫陣雨」；西半部多雲時晴，山區午後有短暫陣雨機率；北台氣溫略降，各地區氣溫分佈上，北部攝氏19至28度，中部攝氏21至33度，南部攝氏22至35度，東部攝氏19至31度。
週四、週五大陸高壓配合乾空氣南下，各地天氣轉為「晴朗穩定」，南部山區午後會有局部短暫陣雨，白天北部舒適微熱、南部偏熱，清晨要留意「輻射冷卻」帶來偏低的氣溫、北台灣局部平地持續會有攝氏20度以下低溫。