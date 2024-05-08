徐巧芯買京華城旁50年老房「貸8成」有鬼？專家：1條件屋齡不重要

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位在八德路4段上的京華城舊址，屬於松山區「南京三民」商圈，目前周遭舊公寓行情多少？根據《樂居網》資料顯示，40年以上公寓成交單價為每坪76.38萬元。區內有捷運南京三民站，商業機能發達，巷弄內攤販小吃林立，有西松國小、中崙高中，且鄰近三軍總醫院松山院區，整體生活機能成熟。新成屋平均成交單價高達每坪137.35萬元。
記者實際在實價登錄查詢，徐巧芯家同巷、同屋齡、同樓層、同坪數公寓，在2022年5月交易紀錄為2138萬元，晚徐巧芯1年買，房價已貴350萬元。周遭公寓物件在市場相當搶手，信義房屋曾有8天完售紀錄。
50年以上老公寓貸款5、6成就到頂嗎？
曾有網友在臉書買房社團分享買中古屋經驗，透露自己看上一間近50年舊公寓，擔心銀行鑑價過低，四處向親友借款湊足4成頭期款，沒想到委託代書向銀行送件，3間銀行全部估到到他買賣成交價，以他即將50歲的條件來說，其中2家銀行年限可達30年，令他感到訝異。他也吐露關鍵點是自己買在雙北地區捷運沿線，「所以可以貸到8成！」
不具名房產專家說明，其實只要物件所處地段好，貸款成數就有機會拉高，屋齡根本不重要，若貸款人條件是工作穩定的軍公教，或是本身有一定資產條件，像是高科技產業從業人員等，銀行核貸條件通常會更好。
台新代書也曾分享老屋貸款成數問題，指出一般30年屋齡的老屋最高約可貸到七成，40年至50年的老屋貸款成數則相對較低，約落在4~6成，但影響貸款成數關鍵還有坐落地段、附近設施等，相對於偏僻地段的老屋，位於市區精華地帶、蛋黃區的老屋就會容易貸到較高的成數，而附近有公園、學校等設施的老屋貸款成數也會比較吃香。