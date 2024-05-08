山本由伸好球率高投出驚人壓制力！飆三振復仇 大谷翔平也鼓勵他
洛杉磯道奇日籍投手山本由伸今（8）日繳出精彩的投球表現，他8局只丟2分，面對的最後一個打席三振掉Bryan De La Cruz，完成復仇。山本在這場比賽能夠繳出好投的原因，來自於超高的好球率，能在打席中取得好球數優勢。在最後一個打席送出三振後，大谷翔平也主動鼓勵他：「能用三振結尾真是太棒了！」
記者黃建霖/綜合報導
此役山本由伸主投8局只用97球，被敲5支安打、飆出5K、失掉2分，投球局數是他在旅美後最長的紀錄，只被Jazz Chisholm Jr. 和Bryan De La Cruz敲出2發陽春砲丟分，表現十分精彩。
好球數精簡 山本由伸近7場先發的防禦率僅有1.76
山本由伸今天能夠用精簡球數投出好內容的原因，在於好球率夠高，此役他97球之中有73顆好球，而且前19球都投進好球袋，能對打者取得好球數上的優勢，是他今日能夠順利壓制馬林魚打線的原因。
山本由伸今晚的球路主要是四縫線速球和指叉球，這兩種球種就佔了69球，再搭配曲球和滑球使用，讓打者難以掌握球路和速差，近7場先發的防禦率僅有1.76，投球表現也獲得總教練Dave Roberts肯定。
來自大谷翔平鼓勵：「能用三振作為結尾實在太棒了」
有趣的是，第8局山本由伸對上的最後一位打者，正是此役之前打過他全壘打的Cruz，而這一次他復仇成功，順利將這位打者給三振出局。在走回休息室時，大谷翔平也鼓勵他：「能用三振作為結尾實在太棒了。」
本場比賽山本由伸送出5次三振，他本人認為這並不是一個特別高的數字，直言很開心大谷翔平總是給自己鼓勵，感覺他是一個很可靠的存在。
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