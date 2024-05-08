35歲女是罕見鏡面人！產後體重破百　醫手術成功剷肥20公斤

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李小姐儘管有著170公分的傲人身高，在結婚生產後出現了常見的產後肥胖問題，儘管嘗試各種減重方式，如飲食控制、代餐及運動，但效果不彰，體重一路破百公斤持續飆升，成為重度肥胖病人（BMI=37.3）。同時，李小姐生活也因重度肥胖引發中重度脂肪肝、睡眠呼吸中止症以及胃食道逆流等健康問題。
中醫大附醫代謝醫學科主任辛明哲與減重團隊詳細的諮詢評估後，李小姐1月接受了「內臟全轉位縮胃曠腸減重手術」，四個月後減輕20公斤，體重從108公斤降至88公斤，術後所有脂肪肝、代謝異常及睡眠呼吸中止症也改善許多，醫師預計，手術後一年後將回到65公斤的標準體重。
辛明哲表示，內臟反位是一種罕見的先天性結構異常。這種情況通常是在胸部X光檢查時意外發現。國際文獻顯示，大約每1萬到2萬5000人之中會有一例此種左右臟器相反的情況。
辛明哲進一步說明，大部份的內臟轉位病人，健康與常人無異，但少部份的人可能合併有先天性的心血管疾病，而不管在何種醫療領域上，在執行內臟異位病人的手術皆極具挑戰，因為所有的器械和手術步驟都需要調整到與常規完全反向的位置，且此種手術為罕見病例無法事先練習，必須仰賴豐富的手術經驗與臨場應變來完成。
辛明哲說，縮胃曠腸手術是胃縮小併小腸繞道手術，它有重要的二個機轉，一是減少飢餓感，二是增加攝食時的飽足感。這是因為縮胃會降低胃的飢餓素分泌，而部分小腸的曠置縮短腸道，能夠升高腸泌素，提升大腦下視丘的飽足感，進而讓減重效果更好。
國際代謝形體醫學中心院長黃致錕說明，國際代謝形體醫學中心自成立以來已完成近八千例減重手術。對於每位病人，都會根據其身體狀況和病史進行個性化的治療方案，除了執行此次內臟全轉位減重案例外，也於去年完成了全球首例「內臟半轉位縮胃曠腸減重手術」，病人在手術後一年成功從108公斤減輕近45公斤。
辛明哲補充，現代社會肥胖和相關代謝疾病已成為民眾健康上所關注的焦點，減重手術在近年的發展已經是相當的安全以及有效，如果有體重過重或有三高疾病的患者建議就醫諮詢，以免延誤治療時程。