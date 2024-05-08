郵輪人才媒合達陣！港務公司與高雄餐旅及名勝世界郵輪辦發布會

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台灣港務公司執行副總經理王錦榮表示，高雄餐旅大學與名勝世界郵輪公司透過台灣港務公司的牽線與媒合，攜手合作，於今(113)年舉辦國際郵輪服務人員校園徵才活動，共有11位同學錄取郵輪實習與就業機會，其中包括4位大二同學獲得實習機會，以及7位大四同學正式登輪就業，預計於6月份學期結束後，這些學生將啟程前往新加坡，成為名勝世界郵輪的新鮮人，開啟他們在郵輪行業的職業生涯。
王錦榮說，名勝世界郵輪是唯一在台灣直營的郵輪公司，去(112)年以高雄和香港「雙母港」定期營運模式，成功吸引了眾多國際觀光客前來臺灣。同時，該公司也是去(2023)年臺灣母港艘次最多的郵輪公司。為了進一步擴大在台灣業務，名勝世界郵輪計劃自今(113)年起在基隆和高雄同時布局母港。
王錦榮並說，郵輪公司直營能帶來更完整的產業價值，不僅能透過 fly-cruise 帶來更多國際旅客，還能夠促進在地人才服務、在地農漁特產補給，為在地郵輪產業的發展注入新動力，港務公司將持續深化郵輪旅運服務，爭取更多像名勝世界郵輪公司一樣的優秀郵輪航商在臺直營。
高雄餐旅大學主任秘書沈進成指出，高雄餐旅大學長期致力於培育郵輪人才，不僅舉辦了郵輪服務人員專業認證課程，為了讓學生順利銜接進入郵輪產業，高餐大與港務公司攜手合作，積極與名勝世界郵輪接觸，除了在高雄港提供實質的地面接待服務，更進一步取得學生登輪及就業的機會。
沈進成說，港務公司身為交通部所屬國營企業，樂於善盡社會責任、提供國內大專院校與郵輪公司的媒合窗口，助力學生實現夢想，今天發布會中，港務公司更安排學生參觀高雄港旅運中心，深入了解郵輪作業實務，港務公司王錦榮執行副總經理、鄭淑惠業務副總經理及高雄餐旅大學的師長們表示很榮幸見證、參與學生邁向國際舞台的歷史時刻。