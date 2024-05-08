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郵輪人才媒合達陣！港務公司與高雄餐旅及名勝世界郵輪辦發布會

▲台灣港務公司與高雄餐旅大學及名勝世界郵輪公司舉辦郵輪人才媒合成功發布會活動。(圖／台灣港務公司提供)
▲台灣港務公司與高雄餐旅大學及名勝世界郵輪公司舉辦郵輪人才媒合成功發布會活動。(圖／台灣港務公司提供)

記者黃守作／高雄報導

台灣港務公司與高雄餐旅大學及名勝世界郵輪公司於今(8)日，在高雄港旅運中心，舉辦郵輪人才媒合成功發布會活動，共同慶賀台灣在郵輪人才培育已達到新的里程碑，並預祝高雄餐旅大學的學生們，未來在郵輪界將取得更大的成就。

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▲台灣港務公司執行副總經理王錦榮(右2)、業務副總鄭淑惠(左2)、高雄餐旅大學教授徐立偉(左1)、名勝世界郵輪公司副總裁徐牧柔(右1)在天燈上寫上對學生的祝福。(圖／台灣港務公司提供)
▲台灣港務公司執行副總經理王錦榮(右2)、業務副總鄭淑惠(左2)、高雄餐旅大學教授徐立偉(左1)、名勝世界郵輪公司副總裁徐牧柔(右1)在天燈上寫上對學生的祝福。(圖／台灣港務公司提供)
台灣港務公司與高雄餐旅大學及名勝世界郵輪公司共同舉辦郵輪人才媒合成功發布會活動，是由台灣港務公司執行副總經理王錦榮、業務副總鄭淑惠、名勝世界郵輪副總裁徐牧柔、高雄餐旅大學主任秘書沈進成、教授徐立偉等人共同主持。

台灣港務公司執行副總經理王錦榮表示，高雄餐旅大學與名勝世界郵輪公司透過台灣港務公司的牽線與媒合，攜手合作，於今(113)年舉辦國際郵輪服務人員校園徵才活動，共有11位同學錄取郵輪實習與就業機會，其中包括4位大二同學獲得實習機會，以及7位大四同學正式登輪就業，預計於6月份學期結束後，這些學生將啟程前往新加坡，成為名勝世界郵輪的新鮮人，開啟他們在郵輪行業的職業生涯。

王錦榮說，名勝世界郵輪是唯一在台灣直營的郵輪公司，去(112)年以高雄和香港「雙母港」定期營運模式，成功吸引了眾多國際觀光客前來臺灣。同時，該公司也是去(2023)年臺灣母港艘次最多的郵輪公司。為了進一步擴大在台灣業務，名勝世界郵輪計劃自今(113)年起在基隆和高雄同時布局母港。

王錦榮並說，郵輪公司直營能帶來更完整的產業價值，不僅能透過 fly-cruise 帶來更多國際旅客，還能夠促進在地人才服務、在地農漁特產補給，為在地郵輪產業的發展注入新動力，港務公司將持續深化郵輪旅運服務，爭取更多像名勝世界郵輪公司一樣的優秀郵輪航商在臺直營。

▲台灣港務公司執行副總經理王錦榮(右3)、名勝世界郵輪公司副總裁徐牧柔(右2)、高雄餐旅大學主任秘書沈進成(右1)祝福學生登輪就業順利。(圖／台灣港務公司提供)
▲台灣港務公司執行副總經理王錦榮(右3)、名勝世界郵輪公司副總裁徐牧柔(右2)、高雄餐旅大學主任秘書沈進成(右1)祝福學生登輪就業順利。(圖／台灣港務公司提供)
高雄餐旅大學主任秘書沈進成指出，高雄餐旅大學長期致力於培育郵輪人才，不僅舉辦了郵輪服務人員專業認證課程，為了讓學生順利銜接進入郵輪產業，高餐大與港務公司攜手合作，積極與名勝世界郵輪接觸，除了在高雄港提供實質的地面接待服務，更進一步取得學生登輪及就業的機會。

沈進成說，港務公司身為交通部所屬國營企業，樂於善盡社會責任、提供國內大專院校與郵輪公司的媒合窗口，助力學生實現夢想，今天發布會中，港務公司更安排學生參觀高雄港旅運中心，深入了解郵輪作業實務，港務公司王錦榮執行副總經理、鄭淑惠業務副總經理及高雄餐旅大學的師長們表示很榮幸見證、參與學生邁向國際舞台的歷史時刻。

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