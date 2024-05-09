挖出豬屍臭翻天！國營養豬場爆環保弊案 6官商裁定羈押禁見
台南地檢署指揮廉政、環警等單位前往嘉義縣義竹鄉、彰化縣二林鎮國營大型養豬場等20處執行搜索，相關人員開挖後，查獲涉嫌回填堆置養豬所生產的廢汙泥、營建廢棄物、棄置斃死豬等，共約談17名相關人員到案，案經檢察官複訊後，向法院聲押4名公務員及2名廠商獲准，另4人則獲交保。
社會組／綜合報導
台南地檢署7日指揮廉政署南部地區調查組、環境部環境署南區環境管理中心、嘉義縣環保局、嘉義縣警刑警大隊、彰化縣環保局、彰化縣警局刑警大隊、警政署保五總隊等專案小組人員共90餘人，持搜索票前往嘉義縣義竹鄉、彰化縣二林國營大型養豬場等20處執行搜索。
相關人員於現場開挖，發現確有回填堆置養豬廢水處理流程產出之廢污泥、營建廢棄物及棄置斃死豬之情事，廢污泥回填深度達2至3公尺，研判犯行至少持續1年，現場瀰漫豬糞發酵腐敗臭味，臭氣沖天。
檢方約談5名公務員及6名廠商、6名證人，複訊後認為其中4名養豬場公務員與2名廠商涉犯違反廢棄物清理法第46條第3項、貪污治罪條例第6條第1項第4款圖利等罪嫌，且有逃亡、串供、滅證之虞，均向法院聲請羈押禁見，昨日深夜11時裁定獲准。
另有1名養豬場公務員及3名廠商分別以20萬元、10萬元、10萬元、5萬元交保；其餘被告及證人則訊後請回。
專案小組發現，國營養豬場廢水處理設備產出廢汙泥，未依規定再利用，即屬廢棄物，未經許可即任意回填、堆置廢棄物者，不但造成環境污染、破壞環境品質，造成民怨，更可能觸犯廢棄物清理法等刑責；為維護國土永續發展，南檢將持續追查環保犯罪，守護民眾權益與健康，呼籲相關業者應恪遵環保法規，勿心存僥倖而觸犯法網。