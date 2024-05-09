一粒「半張臉長滿痘疤」照片被嫌　本人已看皮膚科：我並不完美

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對於被批評舞蹈功力不足、膚質不佳，一粒說：「舞練了、皮膚科也看了，大家給我一點時間，會讓大家看到我的進步！」透露自己的皮膚對熱很敏感，過度曝曬就容易過敏、起疹子，所以應援時可能會看到她的脖子跟臉泛紅，自嘲這是「公主病」，目前積極尋求皮膚科治療，同時調理身體。
一粒對粉絲喊話：「剛踏入這個領域不到幾個月的時間，因為我非常非常素人，媒體跟輿論的壓力我也還在努力適應，但每一次站上應援台、每一次到你們的時候，我都是發自內心的感到幸福，啦啦隊沒有我想像的那麼光鮮亮麗，但你們是我不後悔踏出去的原因，也是我繼續走下去的動力，我愛你們！」
一粒小檔案
本名：趙宜莉
綽號：一粒、台鋼王牌、顏值扛壩子
生日：1999年4月22日
年紀：25歲
身高：158公分
體重：約41公斤
學歷：輔仁大學織品系、法文系畢業
興趣：跳舞、繪畫、睡覺、吃美食
感情：單身
最欣賞的球員：大谷翔平
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本名：趙宜莉
綽號：一粒、台鋼王牌、顏值扛壩子
生日：1999年4月22日
年紀：25歲
身高：158公分
體重：約41公斤
學歷：輔仁大學織品系、法文系畢業
興趣：跳舞、繪畫、睡覺、吃美食
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