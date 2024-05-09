一粒高解析度照片「坑疤爬滿半張臉」！球迷嚇到爆粗口　有人緩頰

一粒「半張臉長滿痘疤」照片被嫌　本人已看皮膚科：我並不完美

▲一粒半張臉長痘痘照片瘋傳，本人已經去看皮膚科，強調自己並不完美。（圖／一粒IG）
▲一粒半張臉長痘痘照片瘋傳，本人已經去看皮膚科，強調自己並不完美。（圖／一粒IG）

記者楊穎軒/綜合報導

啦啦隊新女神、台鋼雄鷹「Wing Stars」成員趙宜莉（一粒），以神似「圍棋女神」黑嘉嘉美貌和仙氣，以及幫球員葉保弟跳魔性應援舞爆紅，不過人紅是非多，有PTT鄉民分享她半張臉長滿痘疤的高清照片，質疑一粒膚況差，引發兩極爭論，對此，一粒本人昨（8）日表示已經去看皮膚科，吐露內心話：「我不完美！」

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一粒在IG限時動態發文，感謝願意欣賞她的所有人，自知很多人認為她不配擁有這樣的關注度，「有時候我也懷疑自己，舞蹈功力比不上別人，皮膚、身材都不是完美」，但即使如此，粉絲依然給予支持，「辛苦你們了！因為我的不完美，讓你們得默默的承受眾人的指教，我會更努力，讓你們毫無顧忌的喜歡我。」

▲▼一粒有中職啦啦隊新女神之勢。（圖／一粒IG）
▲▼一粒有中職啦啦隊新女神之勢，受封「顏值扛壩子」、「新啦啦隊女神」、「台鋼王牌」。（圖／一粒IG）
▲一粒有中職啦啦隊新女神之勢，受封「顏值扛壩子」、「新啦啦隊女神」、「台鋼王牌」。（圖／一粒IG）
對於被批評舞蹈功力不足、膚質不佳，一粒說：「舞練了、皮膚科也看了，大家給我一點時間，會讓大家看到我的進步！」透露自己的皮膚對熱很敏感，過度曝曬就容易過敏、起疹子，所以應援時可能會看到她的脖子跟臉泛紅，自嘲這是「公主病」，目前積極尋求皮膚科治療，同時調理身體。

一粒對粉絲喊話：「剛踏入這個領域不到幾個月的時間，因為我非常非常素人，媒體跟輿論的壓力我也還在努力適應，但每一次站上應援台、每一次到你們的時候，我都是發自內心的感到幸福，啦啦隊沒有我想像的那麼光鮮亮麗，但你們是我不後悔踏出去的原因，也是我繼續走下去的動力，我愛你們！」

▲一粒回應近來外界的批評指教。（圖／一粒IG）
▲▼一粒回應近來外界的批評指教。（圖／一粒IG）
▲一粒回應近來外界的批評指教。（圖／一粒IG）
一粒小檔案

本名：趙宜莉
綽號：一粒、台鋼王牌、顏值扛壩子
生日：1999年4月22日
年紀：25歲
身高：158公分
體重：約41公斤
學歷：輔仁大學織品系、法文系畢業
興趣：跳舞、繪畫、睡覺、吃美食
感情：單身
最欣賞的球員：大谷翔平

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