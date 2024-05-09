湖人首輪不敵金塊詹皇心情複雜！上節目嘆：球隊有過太多贏球機會

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湖人首輪不敵金塊 詹皇坦言心情複雜
由LeBron James 和前NBA球員JJ Redick所創辦的Podcast節目《球場大腦》，稍早播出第7集，期間LeBron在節目內談到了許多熱門籃球話題，其中也包含湖人在首輪不敵金塊當中的過程，他說到：「X，我現在的心情如何？說實話，我不知道。當然在首輪就遇上衛冕冠軍，那永遠都會是一個困難的挑戰，我們在進入系列賽時就知道這個。」
「但是，我們這當中有過太多的機會，在5場後失利，其中2場都輸給了Jamal的絕殺和他的偉大。我們有過太多的機會，在G2一度在客場領先20分，然後輸掉那場比賽，在其他比賽中也有過太多機會，那種感覺就是，如果這個回合、那個回合打好，可能可以帶來完全不同的局面。」「我感覺這裡或那裡的1、2個回合，我們本來可以贏得系列賽的，但是更好的球隊獲勝了，那是肯定的，該讚揚的就是要讚揚。 」
《ESPN》記者指出 詹皇不會過度插手球隊選帥一事
至於湖人隊在休賽季，勢必也將迎來變革，不論是球員以及教練團皆是，新任紫金大軍主帥會是誰，也備受關注。而外界有許多風聲傳出，LeBron James會直接參與選帥過程，但根據美媒指出，他不會過多插手此事，將讓球隊自己決定人選。
根據《ESPN》記者Brian Windhorst報導，雖然外界有人認為LeBron會用自己的影響力，去試圖參與球隊操作，但他直言多年來詹皇一直對此事保持距離，不會插手教練的任命，「我不能說對於每一位人選都是如此，但他通常有一個規定，不會與主帥人選接觸。在教練被聘用之後，他當然會與教練談談，大多時候他通常希望遠離此事，不希望被牽扯進來。」
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