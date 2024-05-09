名家論壇》陳冲／浮增容積是房市QE　不可濫用

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2006/10政府召開經濟永續發展會議，本人代表金融界在分組討論時提出修法建議(都市計畫法第83-1條)，認應更細緻規範容積獎勵、移轉之法制，經充分討論大會決議列為應速執行。2007/12/4我在報端發表「高容積是商機也是危機」一文，說明修法的必要，以為呼應。不想該條不但未依決議在時限內修正，而且於2008年提法律修正案時，只簡單增加可折繳代金(支付代金換取容積)之文字，換言之，只要起造人有錢，即可憑空變出容積，而代金代辦了啥，民意機關也沒追蹤考核的設計，此種修法可謂愈修愈退步，有違中央法規標準法及行政程序法的規定。
台灣容積制度，向來有法定容積、獎勵容積、容積移轉等措施，2008年底立法院又新增折繳代金方式，已如前述。雖說城市發展、都市計畫多有因地制宜需要，許多細節都應由地方政府以自治法規訂定，但母法中不但欠缺折繳代金的原則，而且連折繳代金的法律定義，都付之闕如，換言之，這些涉及人民權利義務的事項，竟均由施行細則或行政規定代勞處理。
不動產專家常說，容積是公共財，容積較高的地區，應該就有相對較多的公共設施，以免影響生活品質，政府有管控容積的權力，相對就有維護地區容積品質的責任。容積攸關人民權利義務，在此不僅指起造人的權利，還涉及周遭鄰近居民的權利，可惜長期以來，關於容積的管理，我們竟一直倚賴都市計畫法第39、83-1等條簡略的文字，以及一些常惹爭議、次級法律基礎的規範。
經濟上適當的QE，也許可以有一時的榮景，但無節制的QE，將造成物價飛漲，通貨膨脹，遲早釀災惹禍。容積上的QE，也是一樣，為防微杜漸，請內政部除研修都市計畫法第83-1外，不妨公布全台各地增額容積的總數、公益成效，也研究一下應否設定上限，以免造成惡性通膨，不！惡性容積膨脹。
●作者：陳冲／ 行政院前院長、現任新世代金融基金會董事長
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