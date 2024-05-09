沈建宏爆前任「做八大、約P」！Bella道歉改口：他只劈一次而已
藝人沈建宏日前被前女友Bella毀滅式爆料，交往期間不斷偷吃、劈腿、約砲，痛批對方是「道德淪喪的渣男。」沈建宏不滿昨（8）日在Threads反擊怒控，Bella手機裡有一堆砲友，更從事八大行業，認為只有自己被單方面指責，太不公平。Bella先是發出長文回擊，之後又態度180度大轉變道歉沈建宏，「他做錯的事就是劈那麼一次腿而已， 我也在此向他道歉，對不起，讓大家誤會那麼深。」
記者薛羽彤／綜合報導
沈建宏昨日發文反擊Bella不斷和前男友聯絡，甚至傳自拍照給對方，還會和其他女生的男友曖昧，怒控Bella的手機裡也有一堆砲友，甚至還睡其他男人家。Bella今日凌晨先是暴怒反嗆「跟我家人噓寒問暖一番再背地裡弄我？ 你都不會不好意思？」並針對沈建宏的說法解釋，澄清他說的八大，就是開酒吧而已，「如果當初在意我做這行幹嘛要在一起？ 然後現在拿出來說嘴，不覺得很瞎嗎？」
沒想到今日清晨Bella再度發文，態度卻180度大變，「那位男子跟我在一起的時候，確實沒有到處約砲或叫外送茶了，那些帳號也都封鎖刪除了。他做錯的事就是劈那麼一次腿而已」，並隔空向沈建宏道歉，「我也在此向他道歉，對不起，讓大家誤會那麼深。我那麼雙標真的很抱歉。」Bella坦承自己沒有慎選朋友，才會讓曾經有過關係的男性出現來打擾她的生活，造成不必要的誤會；還提到會跟前任當朋友，就是不懂避嫌，證實沈建宏的說法。
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