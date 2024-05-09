網紅小玉確定入獄！兜售「換臉謎片」海撈1338萬　判囚5年定讞

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檢方於2021年10月間搜索小玉的工作室與住家，並帶回小玉與助理2人，訊後小玉以30萬元交保、助理以5萬元交保，2022年3月偵查終結，新北地檢署依個人資料保護法、加重誹謗、妨害風化等罪嫌，對2人提起公訴。
新北地院審理時，2人均認罪，依1罪1罰將小玉每罪各判5月，合併執行5年6月徒型、得易科罰金200萬5000元；莊姓助理每罪各判3月，合併執行3年8月徒刑、得易科伐薪133萬5000元。
檢方認為兩人未與被害人達成和解，判刑太輕提出上訴，高等法院開庭時，小玉改頭換面，留了一頭過肩長髮現身法庭，身型也消瘦許多，他當庭鞠躬道歉，表示已深切反省，會積極與被害人和解，盼法官從輕量刑。
高等法院認為，119名被害人中有36人未提起妨害名譽告訴，其餘83人提告加重誹謗，現今網路影像流通無遠弗屆、難以完全消除，且本案遭查獲的影片數量龐大，獲利不小，一審判刑稍嫌過輕，改依違反個資法等83罪各判刑7月，不得易科罰金，合併應執行5年徒刑；另36罪各判刑6月得易科罰金之刑，應執行1年8月徒刑。
全案再上訴最高法院，認為二審判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，並無違背法令之處，今日駁回定讞，並通知檢方啟動防逃機制，小玉將發監執行。