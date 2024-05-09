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網紅小玉確定入獄！兜售「換臉謎片」海撈1338萬　判囚5年定讞

▲百萬YouTuber小玉（本名朱玉宸）利用深度偽造（DeepFake），將名人臉孔合成在AV女優身上製成A片，最高法院今日駁回上訴，判刑5年定讞。（圖／翻攝小玉IG）
▲百萬YouTuber小玉（本名朱玉宸）利用深度偽造（DeepFake），將名人臉孔合成在AV女優身上製成A片，最高法院今日駁回上訴，判刑5年定讞。（圖／翻攝小玉IG）

社會組／綜合報導

百萬YouTuber小玉（本名朱玉宸）利用深度偽造（DeepFake），將名人臉孔合成在AV女優身上製成A片，上網兜售牟取暴利，檢方認定共119人受害，包含雞排妹鄭家純、立委黃捷、前立委高嘉瑜及多位女藝人、網紅，藉此海撈超過新台幣1338萬元。最高法院今（9）日駁回上訴，依違反個人資料保護法等119罪判刑5年，不得易科罰金，另有1年8月得易科罰金之刑，全案定讞，並通知檢方啟動防逃機制。

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小玉朱玉宸與助理莊炘睿自2020年7月至10月間，濫用人工智慧合成技術，將公眾人物的臉移花接木至AV女優身上，檢警接獲多位被害人報案，共查出有119名公眾人物受害，另建立「台灣網紅挖面」的推特頁面，供人購買、註冊會員瀏覽影片，共賺取1338萬餘元不法所得。

檢方於2021年10月間搜索小玉的工作室與住家，並帶回小玉與助理2人，訊後小玉以30萬元交保、助理以5萬元交保，2022年3月偵查終結，新北地檢署依個人資料保護法、加重誹謗、妨害風化等罪嫌，對2人提起公訴。

新北地院審理時，2人均認罪，依1罪1罰將小玉每罪各判5月，合併執行5年6月徒型、得易科罰金200萬5000元；莊姓助理每罪各判3月，合併執行3年8月徒刑、得易科伐薪133萬5000元。

檢方認為兩人未與被害人達成和解，判刑太輕提出上訴，高等法院開庭時，小玉改頭換面，留了一頭過肩長髮現身法庭，身型也消瘦許多，他當庭鞠躬道歉，表示已深切反省，會積極與被害人和解，盼法官從輕量刑。

高等法院認為，119名被害人中有36人未提起妨害名譽告訴，其餘83人提告加重誹謗，現今網路影像流通無遠弗屆、難以完全消除，且本案遭查獲的影片數量龐大，獲利不小，一審判刑稍嫌過輕，改依違反個資法等83罪各判刑7月，不得易科罰金，合併應執行5年徒刑；另36罪各判刑6月得易科罰金之刑，應執行1年8月徒刑。

全案再上訴最高法院，認為二審判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，並無違背法令之處，今日駁回定讞，並通知檢方啟動防逃機制，小玉將發監執行。

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