「打詐新四法」納管四業者堵詐！不配合重罰2500萬、祭斷網

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數位部說明，打詐專法針對網路廣告平台業、第三方支付服務業、電商業、網路連線遊戲業四大業者制定防詐措施，除加強辨識、阻斷及應對詐欺犯罪外，為促進公私協力防詐，也制定免責（避風港）條款，使業者更能安心配合政府機關執行防詐作業。
有關業者端防詐措施重點，網路廣告平台業方面，提供廣告服務達一定規模網路廣告平台業者，負有四項義務，包括域外業者須書面提報法律代表，以利文書送達及協助執行防詐措施法令遵循事項；強化網路廣告資訊透明度，廣告中須揭露委託刊播者、出資者資訊、廣告依法須經許可者之許可字號、使用深度偽造技術或AI生成個人影像之標示；制定詐欺防制計畫納入風險管理措施，導入廣告委託刊播者、出資者身分驗證，並每年發布透明度報告；執行詐欺廣告處理與通報，協助政府機關移除詐欺廣告及訊息，防堵民眾持續接觸詐欺廣告。
第三方支付服務業部分，從金流源頭阻詐，強化確認客戶身分措施；發現涉詐客戶後延後撥款或拒絕業務關係合作，並透過保存紀錄與同業聯防通報，以防堵犯罪者持續利用第三方支付服務從事詐欺活動。
電商業方面，建立防止用戶利用電商平台服務進行詐欺活動合理措施，包括強化防詐宣導、促進同業聯防、保存足以重建個別交易有關資料、及配合政府機關調查詐欺犯罪等事項。
網路連線遊戲業部分，建立防止用戶或玩家利用遊戲或點數服務進行詐欺等合理措施，包括強化防詐宣導、促進同業聯防，避免詐欺資訊持續擴散、並保存足以重建個別交易有關資料，及配合政府機關調查詐欺犯罪等事項。
數位部表示，四大業者防詐措施，將對應上游源頭防詐、下游肅清詐欺根源精神，達成雙源齊清之效。為確保四大業者配合政府機關防詐作為，打詐專法將依業者違反防詐措施情節輕重，制定不同程度罰則，最高可罰2500萬元，經專家審議可流量管制或阻擋連結（斷網）。數位部未來也將持續精進對於上述四大業者防詐措施管控，並積極與外界溝通協調，盼能及早完善打詐法制，保障人民免於詐欺危害。