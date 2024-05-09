MLB／3轟炸退賽揚強投Justin Verlander　洋基10:3太空人收4連勝

溜馬主帥認為裁判偏袒尼克！賽後怒嗆：小市場球隊也應得公平機會

▲印第安納溜馬總教練Rick Carlisle，對於本場比賽裁判的吹判感到相當不滿，並表示小市場球隊也應該獲得公平的機會。（圖／美聯社／達志影像）
▲印第安納溜馬總教練Rick Carlisle，對於本場比賽裁判的吹判感到相當不滿，並表示小市場球隊也應該獲得公平的機會。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

NBA美國職籃次輪系列賽今（9）日進行G2賽事，紐約尼克在主場續戰印第安納溜馬，此役尼克一哥Jalen Brunson再度發威，儘管右腳出現痠痛情況，但他仍然帶傷上陣並攻下全隊最高29分，率尼克終場以130：121擊敗溜馬，在主場順利再下一城，目前系列賽取得2:0領先。而此役溜馬主帥Rick Carlisle更是在比賽剩下一分鐘左右的關鍵時刻，被連續吹判了2次技術犯規，遭到驅逐出場，賽後他則是在記者會怒嗆裁判，並表示「小市場球隊也應該獲得公平的機會。」

我是廣告 請繼續往下閱讀

溜馬主帥Rick Carlisle出席賽後記者會　大吐對裁判不滿

Rick Carlisle賽後出席記者會，顯然心情尚未完全平復，並談到了本場比賽裁判的吹判。「我們認為在此輪系列賽的第一場比賽當中，共有29次吹判有誤，但當時在賽後我們沒有進行申訴。而我現在正在列出本場比賽判錯的一些案例，然後之後將會向聯盟進行申訴。」

「紐約（尼克）請做好準備，你們將會看到我們列出的證據的。我們理應得到公平的吹判，但場上裁判的吹罰很偏頗，這令人相當失望。」Rick Carlisle難掩失望地說到。


Tyrese Haliburton認為此戰球隊　在籃板方面做得不夠好

至於溜馬新生代控衛好手Tyrese Haliburton此戰表現亮眼，全場共19投11中，攻下全場最高34分，Haliburton也在賽後談到了輸球，並認為球隊可以在籃板方面做得更好，「籃板，尼克每次投籃沒進之後，他們都搶到了進攻籃板。我們只是沒有在爭搶籃板方面，打出我們應該要有的表現。」尼克團隊本場比賽共抓下44個籃板，其中有12個進攻籃板，至於溜馬團隊則是僅有34個籃板。

更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

NBA／SGA技壓Doncic！雷霆攻防都贏獨行俠　李亦伸看好G2繼續贏

NBA／KD+士官長組夢幻團有戲？Durant若申請交易　熱火可能這樣做

Anthony Edwards你不知道的5件事：為何叫「蟻人」？本有望打NFL

湖人首輪不敵金塊詹皇心情複雜！上節目嘆：球隊有過太多贏球機會

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生