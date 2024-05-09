溜馬主帥認為裁判偏袒尼克！賽後怒嗆：小市場球隊也應得公平機會

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溜馬主帥Rick Carlisle出席賽後記者會 大吐對裁判不滿
Rick Carlisle賽後出席記者會，顯然心情尚未完全平復，並談到了本場比賽裁判的吹判。「我們認為在此輪系列賽的第一場比賽當中，共有29次吹判有誤，但當時在賽後我們沒有進行申訴。而我現在正在列出本場比賽判錯的一些案例，然後之後將會向聯盟進行申訴。」
「紐約（尼克）請做好準備，你們將會看到我們列出的證據的。我們理應得到公平的吹判，但場上裁判的吹罰很偏頗，這令人相當失望。」Rick Carlisle難掩失望地說到。
Tyrese Haliburton認為此戰球隊 在籃板方面做得不夠好
至於溜馬新生代控衛好手Tyrese Haliburton此戰表現亮眼，全場共19投11中，攻下全場最高34分，Haliburton也在賽後談到了輸球，並認為球隊可以在籃板方面做得更好，「籃板，尼克每次投籃沒進之後，他們都搶到了進攻籃板。我們只是沒有在爭搶籃板方面，打出我們應該要有的表現。」尼克團隊本場比賽共抓下44個籃板，其中有12個進攻籃板，至於溜馬團隊則是僅有34個籃板。
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