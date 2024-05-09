水原一平看牙醫騙大谷翔平185萬！日網友早發現貓膩：牙齒變白了

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根據日本媒體《Daily Sports》報導，在2023年9月，大谷翔平同意為水原一平支付一筆6萬美元的牙醫費用，並給了他一張支票。水原一平卻將支票存入自己的戶頭，作為個人使用，並盜刷大谷翔平的信用卡支付牙醫費用，等於向大谷翔平拿取了2次牙醫的費用。
報導中也指出，其實早在2024年年初，就有社群平台上的網友紛紛指出：「一平，你更換門牙了嗎？」、「也許他做了植牙？」，甚至《Daily Sports》也拍攝到水原一平在記者會上的一口潔白牙齒。
透過網友在社群平台X上發出的多張照片，可以看到水原一平過去伴隨大谷翔平在洛杉磯天使隊效力時，前排牙齒形狀較不規則，且顏色也有些許偏黃。和他後續在道奇記者會亮相的照片相互比較，可以看出前排牙齒明顯變得非常整齊，也更為潔白，明顯有經過牙科手術或相關的美白作業。
竊取總額將近5.5億台幣 簽署認罪協議盼減刑
水原一平簽署的認罪協議中，包含承認一項銀行詐欺重罪和一項簽署虛假納稅申報表的罪名。銀行詐欺重罪部分，水原一平將被要求向大谷翔平支付全額賠償，即竊取的1697萬5010美元（約合新台幣5.5億元）。
另一方面，水原一平曾在2022年提交虛假的納稅申報表，其中有多項數字不准，例如未申報410萬美元。總計可能將面臨最高33年有期徒刑以及125萬美元（約合新台幣4053萬元）罰款。不過，媒體報導指出，由於他簽署認罪協議條件，檢察官將會建議對他減刑。
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