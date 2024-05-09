Reggie Miller重返紐約轉播！尼克球迷FxxK響徹全場　Hart也補刀

我是廣告 請繼續往下閱讀
Reggie Miller過去球員時期 與尼克是死對頭
本場系列賽G2，比賽球評邀請到過去與尼克隊有恩怨的Reggie Miller，來到紐約尼克主場麥迪遜廣場花園現場播報。Miller過去在1990後期與尼克隊頻頻在季後賽上交手，雙方互有勝負，當時他曾在1995年東區季後賽第二輪的G1，就讓尼克感受到去年的夢饜，再度上演「Miller Time」，在8.9秒連拿7分，率隊成功在客場逆轉成功拿下比賽，也讓尼克球迷印象深刻，而尼克球迷沒有打算在過了將近20年後，就此輕易地放過Reggie Miller。
而在本場比賽快接近尾聲、尼克即將收下勝利時，全場球迷則是大喊：「FxxK You Reggie（X你的Reggie）」，聲音響徹整座球場，也在網路上引發熱議。沒想到尼克前鋒Josh Hart見狀後，也並不打算放過Reggie Miller，並走向他說到：「我不確定，但我想他們（球迷）是在跟你講X你的。」
Reggie Miller受到尼克球迷「盛情」款待 不忘噴垃圾話
事實上Reggie Miller則是也很珍惜能在10年後，再次轉播尼克對陣溜馬的季後賽，他提到有些球迷向他說很恨他，但是也有人也很尊敬他；另外Reggie Miller也不忘噴垃圾話，增加比賽激情，被問到會不會害怕尼克球迷，他則是說：「我『擁有、統治』過這座城市、球場，為什麼我要怕走進球場呢？」
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁