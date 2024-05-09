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道奇近況超火燙！補強大谷、山本成關鍵　本季有望再挑戰百勝大關

▲洛杉磯道奇近況超火燙，投打兩端都有出色發揮，近16戰更是豪取14勝，本賽季道奇要再度挑戰單季百勝大關。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇近況超火燙，投打兩端都有出色發揮，近16戰更是豪取14勝，本賽季道奇要再度挑戰單季百勝大關。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

道奇近16戰豪取14勝！MLB美國職棒洛杉磯道奇近況超火燙，近16場比賽收下14場勝利，也讓他們目前的戰績來到了26勝13敗，勝率高達0.667，持續在國聯西區獨走，目前已領先第二名的教士多達6.5場勝差。而本賽季道奇隊透過銀彈攻勢，成功網羅日籍好手大谷翔平、山本由伸，也成為戰績優異關鍵，道奇也要在本賽季再度向「單季百勝」發起挑戰，並力拼拿下總冠軍。

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道奇休賽季補強大谷、山本 成目前國西獨走關鍵

道奇在休賽季最重大的2筆補強，莫過於找來日籍二刀流好手大谷翔平，以及被譽為「日本最強投」的山本由伸，而2名能力相當優異的日籍選手，本賽季至今的表現也都相當亮眼，也成為道奇目前在國西獨走關鍵。而大谷翔平儘管近期連2戰沒有安打，也是個人本季首次，但賽後打擊率仍然還有0.355，整體攻擊指數則為1.103。

▲洛杉磯道奇「核彈頭」打線有多強大？大谷翔平已連2場熄火，仍豪奪7連勝。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇「核彈頭」打線有多強大？大谷翔平已連2場熄火，仍豪奪7連勝。（圖／美聯社／達志影像）

至於山本由伸則是在首爾開幕戰遭到「震撼教育」之後，返美後表現越來越好，目前山本由伸先發出賽8場，僅有初登板沒有投滿5局，昨（8）日先發也繳出8局僅失2分好表現，目前防禦率僅2.79，近7場先發的防禦率更是僅有1.76，出色的投球表現也獲得總教練Dave Roberts肯定。

▲道奇隊由山本由伸昨(8)日掛帥先發，他主投8局，被打5支安打、飆出5K、失掉2分，繳出優質先發內容，先發夠穩加上道奇打線本場比賽火力大爆發打回8分，終場以8：2取勝。（圖／美聯社／達志影像）
▲道奇隊由山本由伸昨(8)日掛帥先發，他主投8局，被打5支安打、飆出5K、失掉2分，繳出優質先發內容，先發夠穩加上道奇打線本場比賽火力大爆發打回8分，終場以8：2取勝。（圖／美聯社／達志影像）

球隊投手傷兵多 但先發輪值還是夠穩


而道奇儘管目前正遭遇投手傷兵潮，包括了Clayton Kershaw、Bobby Miller、Dustin May、Tony Gonsolin等一票豪華投手都在傷兵名單中，但對於他們而言並沒有因此受到太多影響，因為山本由伸、Tyler Glasnow、James Paxton等人都扛下了先發輪值，他們的表現也都相當出色，Tyler Glasnow目前更是已經拿下6勝成績，而年僅25歲的好手Gavin Stone表現更是越來越穩定，今（9）日先發對戰馬林魚主投7局，被打出6支安打，僅丟掉1分，也順利收下勝投。

▲道奇賽揚強投「書僮」Clayton Kershaw目前還在傷兵名單，但球隊並不急著要他復出。（圖／美聯社／達志影像）
▲道奇賽揚強投「書僮」Clayton Kershaw目前還在傷兵名單，但球隊並不急著要他復出。（圖／美聯社／達志影像）

目前道奇全隊自責失分率為3.25，為全聯盟第5好的球隊，僅次於波士頓紅襪、紐約洋基、西雅圖水手，以及費城費城人隊。

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