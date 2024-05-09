道奇近況超火燙！補強大谷、山本成關鍵　本季有望再挑戰百勝大關

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道奇在休賽季最重大的2筆補強，莫過於找來日籍二刀流好手大谷翔平，以及被譽為「日本最強投」的山本由伸，而2名能力相當優異的日籍選手，本賽季至今的表現也都相當亮眼，也成為道奇目前在國西獨走關鍵。而大谷翔平儘管近期連2戰沒有安打，也是個人本季首次，但賽後打擊率仍然還有0.355，整體攻擊指數則為1.103。
至於山本由伸則是在首爾開幕戰遭到「震撼教育」之後，返美後表現越來越好，目前山本由伸先發出賽8場，僅有初登板沒有投滿5局，昨（8）日先發也繳出8局僅失2分好表現，目前防禦率僅2.79，近7場先發的防禦率更是僅有1.76，出色的投球表現也獲得總教練Dave Roberts肯定。
球隊投手傷兵多 但先發輪值還是夠穩
而道奇儘管目前正遭遇投手傷兵潮，包括了Clayton Kershaw、Bobby Miller、Dustin May、Tony Gonsolin等一票豪華投手都在傷兵名單中，但對於他們而言並沒有因此受到太多影響，因為山本由伸、Tyler Glasnow、James Paxton等人都扛下了先發輪值，他們的表現也都相當出色，Tyler Glasnow目前更是已經拿下6勝成績，而年僅25歲的好手Gavin Stone表現更是越來越穩定，今（9）日先發對戰馬林魚主投7局，被打出6支安打，僅丟掉1分，也順利收下勝投。
目前道奇全隊自責失分率為3.25，為全聯盟第5好的球隊，僅次於波士頓紅襪、紐約洋基、西雅圖水手，以及費城費城人隊。
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