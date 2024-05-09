金塊Jokic獲頒MVP超淡定！成NBA史上第9人 面無表情喊：我好興奮

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Jokic得知獲獎反應超淡定 感言影片不到20秒
金塊球團官方在Nikola Jokic獲頒MVP後，就分享了球員們接收到消息時的反應。當下在休息室的不少人都發出歡呼聲，不過Nikola Jokic本人則是舉起左手稍微搖晃了幾下慶祝，雖然面露微笑，但似乎並沒有感到很雀躍。而在另一個片段中，Nikola Jokic雖然舉起雙手喊出：「我好興奮」，但語氣、表情都相當冷靜。
此外，金塊也發出了Nikola Jokic自拍視角的感言影片，他在影片中表示，感謝這些大家、隊友們、教練團還有媒體，並特別提到身後的隊友Jamal Murray，並在最後說道：「謝謝大家給我另外一個MVP，謝謝，掰掰！」影片時長也不到20秒，總共僅有17秒。
這令不少網友回想到，在上賽季金塊隊拿下冠軍時，Nikola Jokic也以非常平靜的語氣接受訪問，並表示自己現在只想回家，展現相當獨特的個人風格。
不過也有部分媒體指出，金塊目前在季後賽次輪連續在主場敗給明尼蘇達灰狼，系列賽以0：2落後，想要完成衛冕的難度相當高，或許也是Nikola Jokic反應淡定的原因之一。
Jokic成NBA史上第9人 比肩多位傳奇球星
Nikola Jokic本季例行賽中，場均可得到26.4分、12.4籃板、9助攻、1.4抄截、和0.9阻攻的超全面數據，且率領球隊金塊打出57勝25負，排名西區例行賽第二的戰績。在票選中拿下79張第一名選票，獲得926分，擊敗奧克拉荷馬雷霆「SGA」Shai Gilgeous-Alexander、達拉斯獨行俠Luka Doncic等人，第3度獲頒MVP獎項。
重要的是，NBA史上僅有8人拿到超過3座年度MVP獎，他們分別是：賈霸（6）、Bill Russell（5）、喬丹（5）、Wilt Chamberlain（4）、LeBron James（4）、Moses Malone（3）、Larry Bird（3）、Magic Johnson（3），而Nikola Jokic如今也加入這一眾上古神獸、傳奇球星的行列。
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