《淚之女王》金秀賢來台灣！7月林口開見面會 搶票資訊「看這」
韓星金秀賢因為戲劇《淚之女王》事業再攀升，相隔9年終於要再來台與影迷相見歡！主辦單位今（9）日終於宣布消息，他確定將於7月6日三度訪台，在林口體育館與粉絲同歡。
記者陳雅蘭／綜合報導
金秀賢2007年以電視劇《泡菜奶酪微笑》出道，直到2011年跟IU、秀智主演《夢想起飛Dream High》才嶄露頭角，2012年初主演古裝劇《擁抱太陽的月亮》創下42.2%超高收視率，金秀賢因此爆紅，更獲得《第48屆百想藝術大賞》電視部門「最佳男演員」，但真正讓他紅遍全國的，是2013年跟全智賢主演奇幻愛情劇《來自星星的你》，他飾演的外星人「都教授」大受歡迎，就此奠定戲劇男一地位，但之後的作品成績平平；他也突破演技，2020年在《雖然是精神病但沒關係》飾演精神病院護工、2021年於《某一天》中更有吸毒、獄中全裸橋段，打破尺度的演技震驚觀眾；沒想到拍完《某一天》後，金秀賢就失業3年，直到今年才跟金智媛主演《淚之女王》復出小螢幕，該劇甫開播至播畢，每週都締造高度話題，金秀賢名氣再水漲船高。
金秀賢2013年因為《來自星星的你》走紅，曾於2014年首度來台舉辦見面會，當年他一來台就掀起驚人追星潮，隔年2015年二度訪台出席咖啡代言活動，同樣也是引起暴動；今年是他相隔9年三度來台，因為《淚之女王》的加持，屆時門票有望秒殺。
金秀賢台北見面會《2024 KIM SOO HYUN ASIA TOUR in TAIPEI – EYES ON YOU》將於7月6日晚上6點在林口體育館舉行，詳細票價與門票開賣時間將於日後公布，可至D-SHOW官方社群查詢。
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