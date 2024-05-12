老屋浴室抓漏翻修注意！專家揭「這工法」漏水機率超高　一堆投訴

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另個B屋主找裝修公司以92萬承攬浴廁等整修，陸續付超過86萬元，直到被包商跑來要錢，才知裝修公司拖欠工程款，再加上約定好的二個月工程期，做了超過半年的時間，找上註保會申請調處及鑑定後，才發現耗費裝修金額最大筆的浴廁整修，赫然是以「門檻型防水工法」施工。
門檻型防水工法是什麼？
住保會顧問吳翃毅拍胸脯掛保證，所謂的「門檻型防水工法」，日後一定會出現滲漏水。吳翃毅說明，「門檻型防水工法」只能說是浴廁防水工程做一半，浴廁要做到有效防水，除了壁面延伸到地面做防水之外，還要加上「門檻止水墩」，或是Ｌ型角鐵、專利止水墩，少了就會讓浴廁旁的房間、走道受潮，尤其木地板比起瓷磚更會吸潮，吸潮後的木地板翹曲，滲漏水感覺更明顯。
吳翃毅指出，浴廁和走道或是其他居家空間，在樓板上都是相通的，也就是說會用到水的浴廁如果不做防水，因虹吸效應，水會沿著水泥樓板內的隙縫四處蔓延，出現滲漏水。
驗收必做積水測試 提早發現問題
他提醒，要防水應是在浴廁門檻下方做一個比樓板高一點的平台，再以ㄇ型門檻做成止水墩（或稱擋水條），並將防水工程延伸到ㄇ型門檻外，做到阻水功能，擋住虹吸效應，才能有效防止發生滲漏水。建議屋主進行浴廁整修，可能看不懂施工現場的情況下，驗收重點一定要進行積水測試。
浴廁防水施工完成後，堵住排水孔，蓄水不超過門檻，進行至少24-48小時的積水測試，請和裝修廠商趁著這段期間，觀察地面及周邊牆面有無滲水現象，避免發生滲漏水，除了要重做浴廁防水，被水氣弄濕的木地板也需要更換，再者廠商若不願意負責修復，後續都需要時間和業者進行調處或是訴訟。