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老屋浴室抓漏翻修注意！專家揭「這工法」漏水機率超高　一堆投訴

▲浴室是老屋翻修的大重點，但專家示警「門檻型防水工法」漏水機率超高，近期接獲一堆投訴都是此工法。（示意圖／取自Unsplash）
▲浴室是老屋翻修的大重點，但專家示警「門檻型防水工法」漏水機率超高，近期接獲一堆投訴都是此工法。（示意圖／取自Unsplash）

記者徐銘穗/綜合報導

高房價時代，不少人改買價格相對便宜的老公寓，面臨裝修整新需求，當中又以浴室為翻修的大重點，往往也是最花錢的部分，但專家示警「門檻型防水工法」漏水機率超高，近期接獲一堆投訴都是此工法，甚至造成住家嚴重滲漏水，一定要小心。

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住宅消保會分享兩「門檻型防水工法」漏水個案，Ａ屋主找鄰居開建設公司的孩子來整修中古屋，結構補強及兩間浴廁裝修，總工程費用723萬元，未料完工入住總覺得浴室門下方濕氣很重，木地板還受潮突起，打開發現裡面都是水，對方強調磁磚下方做了防水層及「門檻型防水工法」是降板的新工法，認為是屋主另外找人做門斗和門檻，安裝不當才造成滲漏水。

▲掀開木地板，驚見裡面都是水。（圖／住保會提供）
▲掀開木地板，驚見裡面都是水。（圖／住保會提供）
另個B屋主找裝修公司以92萬承攬浴廁等整修，陸續付超過86萬元，直到被包商跑來要錢，才知裝修公司拖欠工程款，再加上約定好的二個月工程期，做了超過半年的時間，找上註保會申請調處及鑑定後，才發現耗費裝修金額最大筆的浴廁整修，赫然是以「門檻型防水工法」施工。

門檻型防水工法是什麼？

住保會顧問吳翃毅拍胸脯掛保證，所謂的「門檻型防水工法」，日後一定會出現滲漏水。吳翃毅說明，「門檻型防水工法」只能說是浴廁防水工程做一半，浴廁要做到有效防水，除了壁面延伸到地面做防水之外，還要加上「門檻止水墩」，或是Ｌ型角鐵、專利止水墩，少了就會讓浴廁旁的房間、走道受潮，尤其木地板比起瓷磚更會吸潮，吸潮後的木地板翹曲，滲漏水感覺更明顯。

吳翃毅指出，浴廁和走道或是其他居家空間，在樓板上都是相通的，也就是說會用到水的浴廁如果不做防水，因虹吸效應，水會沿著水泥樓板內的隙縫四處蔓延，出現滲漏水。

▲門檻型防水工法（上圖）少了「門檻止水墩」（下圖），導致滲漏水。（圖／住保會提供）
▲門檻型防水工法（上圖）少了「門檻止水墩」（下圖），導致滲漏水。（圖／住保會提供）
驗收必做積水測試　提早發現問題

他提醒，要防水應是在浴廁門檻下方做一個比樓板高一點的平台，再以ㄇ型門檻做成止水墩（或稱擋水條），並將防水工程延伸到ㄇ型門檻外，做到阻水功能，擋住虹吸效應，才能有效防止發生滲漏水。建議屋主進行浴廁整修，可能看不懂施工現場的情況下，驗收重點一定要進行積水測試。

浴廁防水施工完成後，堵住排水孔，蓄水不超過門檻，進行至少24-48小時的積水測試，請和裝修廠商趁著這段期間，觀察地面及周邊牆面有無滲水現象，避免發生滲漏水，除了要重做浴廁防水，被水氣弄濕的木地板也需要更換，再者廠商若不願意負責修復，後續都需要時間和業者進行調處或是訴訟。

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