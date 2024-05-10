獨／李多慧拍廣告耍大牌？「不站C位就不拍」　慘被換角內幕曝光

李多慧耍大牌！林襄救火前見日本大咖　前AKB48：我可加入小龍女

▲日本女團AKB48前成員鈴木優香（右）穿上小龍女啦啦隊的衣服，合體林襄拍短影音。（圖／鈴木優香IG）
▲日本女團AKB48前成員鈴木優香（右）穿上小龍女啦啦隊的衣服，合體林襄拍短影音。（圖／鈴木優香IG）

記者陳雅蘭／綜合報導

李多慧遭爆拍廣告「不給站C位就不拍」耍大牌疑雲，更傳出最後是由隊友林襄救火遞補，而這還是林襄5月唯一的假日，難得的休息時間全沒。林襄確實忙翻天，除了拍廣告、登球場應援，她也親民抽出時間見「大咖粉絲」，跟AKB48前成員鈴木優香合體拍寶可夢之舞（POKEDANCE），令鈴木優香開心不已，鈴木優香甚至表示，非常樂意加入味全龍成為旗下啦啦隊，希望能跟偶像當最美小龍女。

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▲▼林襄紅到日本，收服鈴木優香成為粉絲。（圖／鈴木優香IG）
▲▼林襄紅到日本，收服鈴木優香成為粉絲。（圖／鈴木優香IG）
▲▼林襄紅到日本，收服鈴木優香成為粉絲。（圖／鈴木優香IG）
 
據了解，鈴木優香此趟訪台是要拍攝自己的YouTube頻道內容，抵台後她8日去天母球場看比賽，但她要看的不是球賽與球員，而是要去見偶像林襄，鈴木優香更穿上小龍女衣服、拿著林襄扇子應援揮舞，等待球賽結束後，就詢問林襄是否能拍照，林襄連表演日本當紅的寶可夢之舞要求都答應，讓鈴木優香直呼美夢成真。

鈴木優香親眼見到偶像難掩興奮之情，在IG發文表示：「終於見到自己的偶像了！」坦言早已關注林襄多時，這次來台除了拍攝影片，就是要一圓探班偶像的夢想，可見啦啦隊女神林襄跨海紅到日本的魅力，讓鈴木優香特地飛來台灣見偶像，而林襄也感到驚喜，大方和忠實的「大咖粉絲」」互動，展現啦啦隊女神親民個性。

鈴木優香還特別提到，期待Dragon Beauties（小龍女）未來能有徵選活動，她非常樂意加入成為啦啦隊的一員，期待有朝一日可以實現與偶像工作的美夢。

鈴木優香2018年以「皆川優香」名義成為地下偶像組合81 moment的候補生，同年6月正式入團，但11月就畢業，偶像生涯只維持5個月，直到2019年，落選多個徵選後的她，終於成為AKB48 Team 8成員，她活動近3年，在2021年宣布畢業。

▲▼鈴木優香是林襄的粉絲，希望有一天能加入味全龍當旗下啦啦隊成員（圖／鈴木優香IG）
▲▼鈴木優香是林襄的粉絲，希望有一天能加入味全龍當旗下啦啦隊成員。（圖／鈴木優香IG）
▲▼鈴木優香是林襄的粉絲，希望有一天能加入味全龍當旗下啦啦隊成員（圖／鈴木優香IG）
 
▲李多慧遭爆耍大牌，疑似由林襄救火遞補拍廣告的空缺。（圖／林襄IG）
▲李多慧遭爆耍大牌，疑似由林襄救火遞補拍廣告的空缺。（圖／林襄IG）
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