李多慧只想站C位被換角！林襄惡補舞蹈救火「整個晚上都在作夢」

據了解，工作滿檔的林襄，8日晚上接到通知，隔天剛好是她5月唯一1天休假日，她沒有考慮太久便接下艱難任務，不僅整夜不停反覆練習新舞蹈，9日到開拍現場，也犧牲休息時間，與舞蹈老師惡補、雕動作，幸好專業的她很快進入狀況，沒有影響廣告拍攝，表現相當敬業。