李多慧只想站C位被換角！林襄惡補舞蹈救火「整個晚上都在作夢」
南韓啦啦隊女神、「小龍女」李多慧昨（9）日被爆料，與其他球隊啦啦隊女孩拍廣告時，公司向廠商要求站C位（中間位置），協調不成遭到換角，改由同隊的林襄救火，臨危受命的林襄取消休假，利用不到1天的時間練舞，她緊繃到發文：「整個晚上都在作夢。」
記者楊穎軒／綜合報導
據《NOWnews今日新聞》獨家掌握，李多慧昨天原定拍攝一支廣告，廠商找來中華職棒不同啦啦隊、共25名女孩同框助陣，沒想到，李多慧方開拍前一天執意要站C位，放話「就是要站中間，不然就不拍」，甚至提出「把我旁邊的人都砍掉」，惹火廣告商，直接回覆「那就別拍了」，後續聯繫林襄，安排替補李多慧的位置。
林襄昨天在IG限時動態分享一張自拍照，分享工作日常：「江湖救急，臨時拍廣告，只有一個晚上的時間練一支舞，整個晚上都在做夢。」後來又上傳正在敷面膜的照片，寫下：「中午要拍廣告先來找姐姐做臉...」間接證實當救火隊，取代隊友李多慧的廣告工作。
據了解，工作滿檔的林襄，8日晚上接到通知，隔天剛好是她5月唯一1天休假日，她沒有考慮太久便接下艱難任務，不僅整夜不停反覆練習新舞蹈，9日到開拍現場，也犧牲休息時間，與舞蹈老師惡補、雕動作，幸好專業的她很快進入狀況，沒有影響廣告拍攝，表現相當敬業。更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
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