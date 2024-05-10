狂！騎士球員投籃命中率皆超過5成　Jaylen Brown：糟糕的比賽

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騎士團隊6名球員得分破雙位數 手感火燙成客場取勝關鍵
騎士隊此戰先發球員得分通通上雙，且包含了替補上陣的Caris LeVert攻下21分，團隊一共有6名球員得分突破雙位數，同時有上場的球員投籃命中率通通高於5成。總計本場比賽騎士隊的團隊命中率來到了54.7%，至於塞爾提克的先發5虎，投籃命中率則是通通低於5成，也是騎士能夠在客場搶下勝利關鍵。
Jaylen Brown不諱言 表示此戰是一場糟糕的比賽
賽後談到本場比賽球隊的發揮，塞爾提克二當家Jaylen Brown則是不諱言地表示「這是一場糟糕的比賽」，並說：「很明顯，我們今天的投籃命中率非常不好，但我們糟糕的防守才是最不可接受的。我認為防守是最讓我感到不滿的地方，我們今天沒有能夠完成自救。」
「這樣的防守表現，不應該在季後賽上發生。我不在乎我們是否投丟了投籃，但我們必須要在防守端上盯好自己的人，不能讓對手有輕易的得分機會。」
而談到是否是因為騎士的防守，而影響了球隊的進攻時，綠衫軍一哥Jayson Tatum則表示：「我不這麼認為，我認為是我們的空間出現一些問題，我們沒有找到足夠的空間，也沒有透過籃板球，得到足夠的進攻回合。」
「當我們衝擊內線時，卻錯失了很多次該把握住的機會，我們今天的投籃命中率只有41%，三分球則是只有22%，這就是一個投進或投不進的聯盟。」Tatum如此說到。
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