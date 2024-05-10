騎士118：94擊敗塞爾提克！綠衫軍G2爆冷被痛宰　系列賽戰成1：1

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本場比賽上半場，塞爾提克一哥Jayson Tatum靠著10次罰球機會，攻下半場最高16分，並抓下6籃板與送出4次助攻，Al Horford也貢獻11分；騎士隊方面，上半場中鋒Evan Mobley站了出來，攻下15分7籃板5助攻，幫助騎士穩定軍心，騎士半場的投籃命中率也相當不錯，來到了52.4%，半場打完雙方戰成54:54平手。
易籃再戰後，第三節騎士換人站出來，靠著一哥Donovan Mitchell彷彿如入無人之境，單節砍下16分，還在槍響前投進三分球，幫助球隊在第三節打出一波36:24攻勢，拉開雙方分差，而塞爾提克本節三分球8次出手則是通通落空，也是落後關鍵，三節打完騎士取得12分領先。
比賽來到決勝節，騎士又率先打出一波12:7的攻勢，將比分差拉開至17分，迫使綠衫軍喊出暫停，暫停過後塞爾提克還是沒有收到太多效果，騎士持續拉開分差來到了超過20分，綠衫軍也老早在比賽剩下約5分鐘時，就選擇撤換主力，終場就以24分之差遭到騎士痛宰，系列賽目前戰成1:1平手。
此役騎士一哥Donovan Mitchell共19投10中，攻下全場最高29分，外帶7籃板8助攻，中鋒Evan Mobley挹注21分10籃板5助攻，後衛Darius Garland貢獻14分7籃板4助攻，Isaac Okoro得到12分，替補上陣的Caris LeVert得到21分6籃板。
塞爾提克一哥Jayson Tatum共17投7中，攻下全隊最高25分，並附帶7籃板6助攻，Jaylen Brown攻下19分4籃板，中鋒Al Horford貢獻11分，射手Derrick White得到10分4籃板5助攻。
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