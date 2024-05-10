快評／Luka Doncic正擺脫「黏球」標籤　本季正負值數據由黑翻紅

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《The Ringer》的專欄作家Howard Beck在近期發表的一篇文章中嘗試解答一個迷思：那就是Doncic亮眼的得分表現為何沒有有效的轉化為勝利？從高階數據PER、VORP和EPM等數據都能佐證Luka Doncic是高水平的菁英球員，但他也有一些球技上可以改進的部分，其中就包括過度「黏球」的問題。
所有超級球星都需要大量持球來解決問題，Doncic並不是特例，為了深入了解Doncic對於球權占有的情況有多嚴重，Beck採訪了一位NBA助理教練，後者透露當這位5屆全明星球員坐上板凳席時，其他獨行俠球員都鬆了一口氣。
「就是一種『嘿，現在我們終於可以開始比賽了』的感覺，」該名助教如此解釋道：「如果你不觸球，就很難有節奏。」Beck還引用了一位NBA高級主管的話：「觀察到Doncic沉迷於個人表演，在某些夜晚，他的表現似乎比球隊的比賽結果更重要。」
Doncic是NBA史上持球進攻能力最出色的球員之一，但他對球權的佔有率會影響他和球隊的進一步發展嗎？根據《Basketball Reference》給出的數字，Doncic職業生涯的使用率高達35.7%，甚至高過了Michael Jordan生涯的33.26%。
他的天賦是否有完美轉化為勝利呢？從2018年開始，獨行俠在例行賽只贏下57%的勝利，算是中段班水準。數據專家Steve Ilardi指出，過去6個賽季當Doncic在場上時，獨行俠每百回合「-1.2分」，這些數字相當弔詭。
Doncic慢慢學會信任隊友改進比賽內容 在場正負值明顯提升
這些批評不是無的放矢，Doncic有他比賽中的缺點，他才25歲，還沒進入巔峰，他的防守有很大的問題，進攻端不適應無球角色，但「打不好」和「拒絕進步」是兩回事，Doncic鮮少和他的隊友發生問題，也沒有和他的教練有太多矛盾，並沒有跡象顯示他不願意鬆綁球權。
今年賽季他和另一名持球創造的天才Kyrie Irving處得很好，他慢慢以一種笨拙的方式調整自己的比賽，將更多信任放給他的隊友，他可能會「連攻6球，然後讓Kyrie自己打2次」，這當然不是完美的球權分配，卻是比賽釋出的一個成長跡象和訊息。
在這次季後賽，首輪Doncic在狀態起伏比較大的情況下，放手更多地讓Irving自由發揮，自己退居次席、組織球隊，當次輪雷霆將防守重心擺在他和Irving身上時，他轉移球到正確的球員身上，此役激活P.J. Washington的手感，讓後者三分球11投7中，攻下個人季後賽代表作的29分，幫助球隊在客場扳平戰局。
P.J. Washington認為，Doncic這名「持球核心型球員」正在調整自己的比賽方式，以便更好地幫助隊友在比賽中參與進來，並將一些場上領導權讓給Irving，另一位NBA助理教練也同意這一評估。
知名教頭Stan Van Gundy認為我們在評價這一類球員時需要小心，因為他們常常將球隊帶到比真實水平更高的層級，所以正負值顯示的訊息有時候會有所偏頗。但在Doncic的案例中，這個數據卻完美顯示了他目前生涯的軌跡。
他是一名進攻天才，正在學習如何將自己的天賦與球隊戰績的提升掛勾，Doncic本季的正負值提升到「+9.4」，他正在嘗試信任自己的隊友，管理層也為他找到足以信賴的夥伴，就像幼年喬丹（Michael Jordan）願意限縮自己場上的自由，進入三角進攻體系為其所用一樣。
Doncic處於這緩慢的過程中，看他和獨行俠會在這一改變的路上走多遠，也是NBA獨特的風景和樂趣。
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