影／Doncic受訪時場邊竟意外出現「謎之呻吟」！在場記者全笑翻

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Doncic受訪時場邊傳出「謎之呻吟」 在場記者全笑翻
Luka Doncic本場比賽擺脫上一戰低迷手感，此戰全場出手共21投11中、三分線外則是8投5中，攻下全隊最高29分，並抓下10個籃板與送出7次助攻，也是獨行俠致勝功臣之一。
而Doncic在賽後記者會先提到，這場比賽球隊的傳導很流暢，隊友都很願意分享球，也喚醒了球隊的能量。然而當記者準備進行下一個問題時，現場卻突然傳出一連串的「呻吟聲」，聲音持續了超過5秒，這也讓Doncic聽到後當下立刻瞪大眼睛，並害羞地捂著臉，感覺到非常錯愕，完全無法相信自己聽到了什麼。
呻吟聲就這樣在記者室內持續了超過5秒，在場所有人聽到後也都笑了出來，準備提問的記者，也頓時傻眼到說不出話，尷尬笑說：「OK，我們繼續吧！」。而Doncic本人更是感到相當害羞，低頭後並捂著臉，隨後仍一臉害羞地笑到，「希望這不要是現場直播！」
比賽過程出現意外插曲 險些釀成衝突
而本場比賽也出現一個插曲，現場有一名球員在比賽過程當中，不斷用言語挑釁Luka Doncic，這也讓他相當不滿，且一度想要與對方理論，好險雙方並沒有發生進一步衝突。賽後談到這個插曲，Doncic說到：「場邊有一位球迷，一直在攻擊我的家人，我不喜歡這樣。兄弟，你不能這樣做的。」
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