有偷聽詹皇節目分析？Doncic此役場上表現反彈　對位Dort效率高

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LeBron James談到面對像Dort這樣的防守者 不能做太多高難度動作
LeBron James稍早在和自己創辦的Podcast節目《球場大腦》上，聊到了許多籃球話題。他也談到面對到Luguentz Dort這樣子的防守者，該如何找到機會突破，他說：「我認為當你進到系列賽，面對像Dort這種有技巧的防守者，你不能在場上做太多多餘的事。我不會在場上努力使出我的技巧、不會嘗試去做一些高難度的進攻動作，來擺脫對我的貼身防守，反而是要告訴自家內線，你必須用掩護擋住他，需要迅速完成動作。」
「如果你面對到那樣的球員耍把戲，他們會想辦法去消耗你的。他們會用身體貼防你、給予你身體對抗。也許你可以在一場比賽中逐漸適應他的防守強度、他的防守方式等等。但你不能在場上隨意做動作，你要完成任務，因為他不會被任何那些花俏動作騙到，他只會貼著你的胸口防。」LeBron如此總結到。
Doncic擺脫低迷手感 成獨行俠本場比賽致勝功臣
而Luka Doncic本場比賽確實成功擺脫上一戰的低迷手感，也找到突破雷霆防守的策略，此戰全場出手共21投11中、三分線外更是8投5中，攻下全隊平最高29分，並抓下10個籃板與送出7次助攻，也是獨行俠致勝功臣之一。
賽後談到本場比賽自己的發揮，Doncic說到：「我覺得這是我打過最艱辛的比賽之一，我在場上拚盡全力奮戰，盡我最大努力幫助球隊獲勝。我的心態就是一但球隊有了好的開始，大家就會跟上我的節奏。」
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