中職／狂！統一獅開季27場狂掃21勝　創下史上最強紀錄且大幅刷新

有偷聽詹皇節目分析？Doncic此役場上表現反彈　對位Dort效率高

▲不久前「詹皇」LeBron James才在節目上，談到面對到Luguentz Dort這樣子的防守者該如何對付，今日比賽Doncic的表現就有所反彈，攻下平全隊最高29分。（圖／美聯社／達志影像）
▲不久前「詹皇」LeBron James才在節目上，談到面對到Luguentz Dort這樣子的防守者該如何對付，今日比賽Doncic的表現就有所反彈，攻下平全隊最高29分。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

NBA美國職籃次輪系列賽今（10）日，雷霆在主場續戰獨行俠，此役獨行俠靠著一哥Luka Doncic手感回溫，攻下平全隊最高29分，率獨行俠終場以119:110擊敗雷霆，在客場拿下寶貴一勝，目前系列賽雙方戰成1:1平手。而「詹皇」LeBron James稍早才在節目上，談到面對Luguentz Dort這樣子難纏的防守者該如何對付，今日比賽面對到Dort看防的Luka Doncic，表現就有所反彈，攻下全隊最高29分，也讓網友笑稱：「Doncic是不是有偷聽詹皇的節目！」

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LeBron James談到面對像Dort這樣的防守者  不能做太多高難度動作


LeBron James稍早在和自己創辦的Podcast節目《球場大腦》上，聊到了許多籃球話題。他也談到面對到Luguentz Dort這樣子的防守者，該如何找到機會突破，他說：「我認為當你進到系列賽，面對像Dort這種有技巧的防守者，你不能在場上做太多多餘的事。我不會在場上努力使出我的技巧、不會嘗試去做一些高難度的進攻動作，來擺脫對我的貼身防守，反而是要告訴自家內線，你必須用掩護擋住他，需要迅速完成動作。」

「如果你面對到那樣的球員耍把戲，他們會想辦法去消耗你的。他們會用身體貼防你、給予你身體對抗。也許你可以在一場比賽中逐漸適應他的防守強度、他的防守方式等等。但你不能在場上隨意做動作，你要完成任務，因為他不會被任何那些花俏動作騙到，他只會貼著你的胸口防。」LeBron如此總結到。


Doncic擺脫低迷手感  成獨行俠本場比賽致勝功臣


而Luka Doncic本場比賽確實成功擺脫上一戰的低迷手感，也找到突破雷霆防守的策略，此戰全場出手共21投11中、三分線外更是8投5中，攻下全隊平最高29分，並抓下10個籃板與送出7次助攻，也是獨行俠致勝功臣之一。

賽後談到本場比賽自己的發揮，Doncic說到：「我覺得這是我打過最艱辛的比賽之一，我在場上拚盡全力奮戰，盡我最大努力幫助球隊獲勝。我的心態就是一但球隊有了好的開始，大家就會跟上我的節奏。」

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