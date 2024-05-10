HYBE房時爀：踩爛aespa Winter爸爸嗆聲「爹地才要踩爛他們！」
「NewJeans之母」閔熙珍4月爆出要從母公司HYBE獨立，目前正在跟「BTS爸爸」HYBE房時爀打官司，過程中曾爆出房時爀揚言：「NewJeans要踩爛aespa！」結果昨（9）日aespa的成員Winter在付費平台Bubble跟粉絲聊天時，透露最近很辛苦，豈料Winter的爸爸直言「我來幫妳踩爛！」該句話被網友解讀成是在向房時爀喊話，掀起熱烈討論。
記者陳雅蘭／綜合報導
閔熙珍日前在記者會上透露，培訓的NewJeans準備出道前夕，房時爀就傳訊息給閔熙珍說：「可以踩爛aespa吧？」但閔熙珍不想得罪前公司「SM娛樂」以及旗下藝人，所以笑笑以對，沒有回應。
事發至今，aespa方面未對此事做出任何回應，但在9日時，Winter於Bubble上跟粉絲透露，她在IG發文說「快累死了」，她的哥哥看到就回覆會幫妹妹解決問題，結果留言被爸爸看到，Winter父親就說：「我！全部幫你踩爛！我的女兒！」Winter看到後笑到不行。
原本Winter只是單純分享家庭對話，但網友卻認為Winter的爸爸是在間接嗆聲房時爀，認為沒有一個父親在聽到房時爀的言論後，還能夠忍氣吞聲，「我是他爸媽，看到也會生氣！」但有粉絲緩頰，覺得Winter爸爸沒有其他意思，要外界不要小題大作。
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