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NewJeans出道被打壓！排在LE SSERAFIM後　房時爀要求：踩爛aespa

▲閔熙珍抖出NewJeans（中）出道被打壓，必須排在LE SSERAFIM（左）後面才能亮相，房時爀還要求「NewJeans出道要踩爛aespa（右）」。（圖／NewJeans、LE SSERAFIM、aespa X）
▲閔熙珍抖出NewJeans（中）出道被打壓，必須排在LE SSERAFIM（左）後面才能亮相，房時爀還要求「NewJeans出道要踩爛aespa（右）」。（圖／NewJeans、LE SSERAFIM、aespa X）

記者陳雅蘭／綜合報導

「NewJeans之母」閔熙珍爆出要從母公司HYBE獨立，動怒「BTS爸爸」房時爀要求閔熙珍卸任子公司「ADOR」CEO職位，閔熙珍今（25）首度露面召開記者會，除了公開房時爀的惡行，還抖出NewJeans被強制排在LE SSERAFIM後面才能出道，閔熙珍甚至被要求「NewJeans要踩爛aespa」，房時爀不為人知的行徑通通曝光。

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▲▼閔熙珍被閃光燈嚇壞，如果攝影記者不離開，她就不開始記者會。（圖／SBS 뉴스 YouTube）
▲閔熙珍召開記者會，淚訴HYBE惡行。（圖／SBS 뉴스 YouTube）
2002年，閔熙珍擔任「SM娛樂」的平面設計師，後來晉升為創意總監，負責旗下少女時代、SHINee、f(x)、EXO、Red Velvet等夯團的視覺設計，包含專輯封面、服裝、MV等。因為閔熙珍獨特的藝術品味，2019年被HYBE挖角擔任旗下子公司「ADOR」執行長，「ADOR」旗下的NewJeans甫出道就爆紅，使得閔熙珍獲得「NewJeans之母」封號；但閔熙珍因為NewJeans的成功，卻沒得到相應報酬，週一（4／22）她被爆出要從HYBE獨立的計畫，目前雙方各執一詞，NewJeans面臨尷尬兩難局面，粉絲擔憂她們變成「FIFTY FIFTY 2.0」。

閔熙珍否認要爭奪經營權，僅是為了保護NewJeans，今天才決定出面揭發HYBE房時爀自私、不可理喻的一面。

▲▼閔熙珍透露NewJeans出道被打壓，NewJeans的父母也很氣憤。（圖／SBS 뉴스 YouTube）
▲▼閔熙珍透露NewJeans出道被打壓，NewJeans的父母也很氣憤。（圖／SBS 뉴스 YouTube）
▲▼閔熙珍透露NewJeans出道被打壓，NewJeans的父母也很氣憤。（圖／SBS 뉴스 YouTube）
 
其實NewJeans傳出原本是HYBE子公司「SOURCE MUSIC」的練習生，後來被閔熙珍「整碗捧走」，她創立「ADOR」後再推出NewJeans；閔熙珍否認到底，解釋當時HYBE認為BTS的女粉絲比較多，所以不能在同公司推出女團，閔熙珍才加入「SOURCE MUSIC」，這段期間房時爀不斷催促「快推出女團」，她才從「SOURCE MUSIC」原有的練習生中選出Minji，之後是房時爀拿著閔熙珍的名義開徵選，才有了其他成員Hanni、Danielle、Haerin、Hyein。

NewJeans成員選定後，閔熙珍以為可打造自己的女團，結果再被告知「HYBE的第一組女團必須要從SOURCE MUSIC出道」，當時「SOURCE MUSIC」正準備推出LE SSERAFIM，房時爀更對外表示「閔熙珍親手打造的團體」，才讓外界產生誤會，NewJeans的成員Haerin父母也也提出質疑：「如果早知道是SOURCE MUSIC推出，就不會加入了！」閔熙珍為了保護NewJeans，才想盡辦法創立「ADOR」，所以LE SSERAFIM跟閔熙珍一點關係都沒有。而在「ADOR」創立後，HYBE威脅她「要擁有80％公司股權」。

閔熙珍加碼爆料，自己不知道宮脇咲良、金采源（LE SSERAFIM成員）已加入「SOURCE MUSIC」，原本有說好「NewJeans要先出道」，豈料最後「強制」變成LE SSERAFIM先出道；最令閔熙珍無法接受的是，HYBE還不准閔熙珍宣傳NewJeans，「要讓大眾混淆LE SSERAFIM是閔熙珍打造的女團」。

終於等到NewJeans出道在即，房時爀傳訊閔熙珍表示：「可以踩爛aespa吧？」閔熙珍不想得罪前公司「SM娛樂」，所以沒有回應訊息。閔熙珍也解釋並否認背叛「SM娛樂」，2019年她其實有收到「SM娛樂」的提案，只是創作理念與自己不合，當時她其實是裸辭、沒有確定去向，恰巧房時爀挖角，她才加入HYBE。

▲閔熙珍痛哭否認HYBE的所有指控，自己已被大公司惡行逼瘋。（圖／SBS 뉴스 YouTube）
▲閔熙珍痛哭否認HYBE的所有指控，自己已被大公司惡行逼瘋。（圖／SBS 뉴스 YouTube）
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