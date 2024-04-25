NewJeans之母閔熙珍現身爆哭：沒說要搶經營權 HYBE為何這樣對我
閔熙珍被母公司HYBE發現策劃獨立，要把旗下藝人NewJeans帶走，氣得HYBE創辦人、同時也是培訓BTS紅遍全球的房時爀揚言喊告，要求閔熙珍卸任子公司「ADOR」CEO職位，雙方隔空嗆聲數日後，閔熙珍今（25）首度露面召開記者會，場上她發言十分激動，講到最後爆哭，否認從未想過奪走經營權。
記者陳雅蘭／綜合報導
2002年，閔熙珍擔任「SM娛樂」的面設計師，後來晉升為創意總監，負責旗下少女時代、SHINee、f(x)、EXO、Red Velvet等夯團的視覺設計，包含專輯封面、服裝、MV等。因為閔熙珍獨特的藝術品味，2019年被HYBE挖角擔任旗下子公司「ADOR」執行長，「ADOR」旗下的NewJeans甫出道就爆紅，使得閔熙珍獲得「NewJeans之母」封號；但閔熙珍因為NewJeans的成功，卻沒得到相應報酬，週一（4／22）她被爆出要從HYBE獨立的計畫，目前雙方各執一詞，NewJeans面臨尷尬兩難局面，粉絲擔憂她們變成「FIFTY FIFTY 2.0」。
記者會一開始，閔熙珍被攝影記者的閃光燈嚇到，頻頻表示「如果這樣我沒辦法集中」、「我不是藝人，這樣無法說話」，閔熙珍數度低頭不願露臉，工作人員才出面緩頰，要求平面攝影拍完照片後離開，引發現場記者不滿，拍完憤而離場，閔熙珍等攝影記者離開後，才開始她思緒錯亂又矛盾的記者會。
閔熙珍日前爆出與HYBE的內部會議中，接連表示「ILLIT抄襲NewJeans」、「TWS也抄襲NewJeans」、「RIIZE也抄襲NewJeans」之外，還對外宣稱房時赫（HYBE創辦人）長時間抄襲她才創立了BTS；閔熙珍今記者會上否認：「我沒說過BTS抄襲！」也澄清從未想過爭奪經營權，「從沒計畫過，也沒有實施過」，閔熙珍表示：「職場生活中，我會發發牢騷，如果不了解的人，就會不知道是真話還是開玩笑。」她十分不解：「不知道為何HYBE要這樣對我？」
閔熙珍透露NewJeans近期日程很多，忙得不可開交卻突然要被母公司監察，她因此連日失眠，直言自己也是一般人，短期內承受如此衝擊的事「身心難以負荷」，記者會上也可看出閔熙珍的思緒矛盾，她更數度表示「我又不需要錢」，越講越激動，還講到哽咽，強調這幾天的報導很多不是事實，「我沒有犯罪！今天舉辦記者會，對我來說也是要鼓起很大勇氣的」。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道